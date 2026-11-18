PROFESOR dr Jonggang Meng (Yonggang Meng) iz Glavne državne laboratorije za tribologiju u naprednoj opremi (State Key Laboratory of Tribology in Advanced Equipment) Univerziteta Ćinghua (Tsinghua University) u Pekingu boraviće u višednevnoj poseti Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Mašinski fakultet

Univerzitet Ćinghua, jedna od najuglednijih visokoškolskih i naučno-istraživačkih institucija u Kini, uživa visok međunarodni akademski ugled i nalazi se među vodećim univerzitetima u svetu. Poseta profesora Menga predstavlja značajnu priliku za upoznavanje sa naučno-istraživačkim dostignućima ove institucije, kao i za razmenu znanja i iskustava u oblasti tribologije.

Programom posete predviđen je i sastanak profesora Menga sa rukovodstvom Mašinskog fakulteta, kao i obilazak istraživačkih laboratorija.

Centralni događaj biće njegovo pozivno predavanje pod nazivom „Tribology Studies: Expanding Reynolds Equation to Unsteady Hydrodynamic Lubrication, Controlling Boundary Friction and Repairing Wear Scars“, koje će biti održano u ponedeljak, 23. novembra, sa početkom u 12 časova.