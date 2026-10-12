NAUČNI RAD U ŠPANIJI I FRANCUSKOJ: Konkurs za mlade istraživače iz Srbije
MLADI istraživači u Srbiji, zainteresovani za nastavak akademskog usavršavanja, doktorske studije i međunarodno istraživačko iskustvo, imaju priliku da se prijave na dva aktuelna poziva za naučno-istraživački rad u Španiji i Francuskoj.
Prvi poziv odnosi se na doktorske studije u oblasti bezbednosti vodonika na Politehničkom univerzitetu u Madridu i istraživanje u okviru projekta EXH2. Namenjen je kandidatima sa završenim master studijama iz oblasti inženjerstva, koji su zainteresovani za vodonik, industrijsku bezbednost, CFD simulacije, programiranje i eksperimentalni rad. Rok za prijavu je 21. oktobar.
Drugi nudi dvanaestomesečne istraživačke stipendije u Francuskoj u okviru programa Make Our Planet Great Again (MOPGA) 2027, usmerenog na istraživanje klimatskih i ekoloških izazova i odnosi se na doktore nauka na početku karijere. Rok za prijavu je 15. decembar.
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