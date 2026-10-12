NOĆ BIOLOGIJE I EKOLOGIJE: Naučno-popularna manifestacija na novosadskom PMF-u

DEPARTMAN za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ponovo organizuje naučno-popularnu manifestaciju „Noć biologije i ekologije 2026“, koja će se održati 14. oktobra na Departmanu za biologiju i ekologiju u Novom Sadu.

FOTO:N.KARLIĆ

„Noć biologije“ prvi put je održana 15. aprila 2011. godine sa idejom da se naučno-istraživački rad biologa i ekologa na zanimljiv, interaktivan i široj publici razumljiv način približi svim zaljubljenicima u prirodu i nauku, ali i onima koji će to tek postati. Nakon pauze manifestacija se vraća u novom ruhu pod nazivom „Noć biologije i ekologije“.

Posetioce svih uzrasta očekuje raznovrstan program kroz koji će moći da zavire u svet savremene biologije i ekologije, učestvuju u eksperimentima i radionicama, upoznaju istraživačke metode i opremu i otkriju brojne zanimljivosti o biljkama, životinjama, mikroorganizmima, čoveku, evoluciji, genima, molekulima, ekosistemima i zaštiti prirode.

Poseban deo programa biće posvećen predstavljanju rada institucija, organizacija i udruženja koja se bave istraživanjem, zaštitom i očuvanjem prirode. Kroz interaktivne štandove i prezentacije posetioci će imati priliku da upoznaju ljude koji se svakodnevno bave prirodom i njenom zaštitom i saznaju kako naučna saznanja nalaze primenu u praksi.

Manifestacija je namenjena svim generacijama – od najmlađih istraživača, predškolaca i školaraca, preko srednjoškolaca i budućih studenata, do roditelja, nastavnika i svih građana radoznalih da otkriju nešto novo o živom svetu koji nas okružuje.

Cilj „Noći biologije i ekologije“ je da nauku približi javnosti, podstakne radoznalost i interesovanje mladih za biologiju i ekologiju, ali i da ukaže na značaj naučnih istraživanja, očuvanja biodiverziteta i zaštite životne sredine.

„Noć biologije i ekologije 2026“ biće prilika da Departman za biologiju i ekologiju ponovo otvori svoja vrata široj javnosti i da zajedno sa posetiocima, kroz istraživanje, igru i neposredan susret sa naukom, proslavi raznovrsnost i fascinantnost živog sveta.