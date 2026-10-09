PRAKSA U INOSTRANSTVU: Erazmus dan na FON
NA FAKULTETU organizacionih nauka će 15. oktobra, od 12 do 14 časova, biti organizovan Erazmus dan, namenjen studentima koji žele da e informišu o mogućnostima mobilnosti u okviru ovog programa.
Akademci će imati prilku da saznaju o uslovima semestralne razmene, odnosno odlazak na jedan semestar u toku studija na drugi strani univerzitet, polaganje ispita na istom i priznavanje stečenih kredita i ocena nakon povratka sa mobilnosti. Tema će biti i odlazak studenata u drugu zemlju radi obavljanja stručne prakse tokom studija ili nakon diplomiranja u trajanju od 2 do 12 meseci, kao i BIP program (Blended Intensive Program) – kratkoročne mobilnosti u trajanju od 5 dana.
Svoja iskustva sa Erazmus+ mobilnosti predstaviće studenti koji su jedan semestar proveli na : Stockholm University, Université Paris-Est Créteil (UPEC) i Pforzheim University u okviru Erazmus+ programa, kao i učesnika Ceepus programu mobilnosti na Prague University of Economics and Business, kao i u BIP Letnjoj školi na ESIC University u Madridu, pod nazivom: The Luxury Alchemist”.
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