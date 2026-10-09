Obrazovanje

SARADNJA DVA FAKULTETA: Povezivanje znanja menadžmenta i umetnosti

Branka Borisavljević

09. 10. 2026. u 11:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DEKANI Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu dr Marko Mihić i Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu prof. dr Marko Mihić i prof. dr um. Slobodan Gerić, potpisali potpisali su Sporazum o saradnji, čime je postavljen temelj za razvoj zajedničkih aktivnosti u oblasti obrazovanja, naučnoistraživačkog i umetničkog rada.

САРАДЊА ДВА ФАКУЛТЕТА: Повезивање знања менаџмента и уметности

Foto: FON

Poseban potencijal saradnje prepoznat je u povezivanju znanja iz oblasti menadžmenta, organizacije, informacionih sistema i savremenih tehnologija sa muzičkom umetnošću i umetničkim obrazovanjem. Ovakvim pristupom otvaraju se mogućnosti za istraživanje savremenih modela upravljanja ustanovama kulture, organizacije umetničkih projekata, primene digitalnih tehnologija u kreativnom sektoru, kao i razvoja inovativnih obrazovnih sadržaja.

Saradnja će stvoriti prostor za realizaciju zajedničkih projekata, predavanja, radionica i drugih aktivnosti koje će omogućiti studentima i nastavnicima oba fakulteta da razmenjuju znanja, razvijaju nove kompetencije i sagledavaju izazove iz različitih naučnih i umetničkih perspektiva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"