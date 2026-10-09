SARADNJA DVA FAKULTETA: Povezivanje znanja menadžmenta i umetnosti

DEKANI Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu dr Marko Mihić i Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu prof. dr Marko Mihić i prof. dr um. Slobodan Gerić, potpisali potpisali su Sporazum o saradnji, čime je postavljen temelj za razvoj zajedničkih aktivnosti u oblasti obrazovanja, naučnoistraživačkog i umetničkog rada.

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Poseban potencijal saradnje prepoznat je u povezivanju znanja iz oblasti menadžmenta, organizacije, informacionih sistema i savremenih tehnologija sa muzičkom umetnošću i umetničkim obrazovanjem. Ovakvim pristupom otvaraju se mogućnosti za istraživanje savremenih modela upravljanja ustanovama kulture, organizacije umetničkih projekata, primene digitalnih tehnologija u kreativnom sektoru, kao i razvoja inovativnih obrazovnih sadržaja.

Saradnja će stvoriti prostor za realizaciju zajedničkih projekata, predavanja, radionica i drugih aktivnosti koje će omogućiti studentima i nastavnicima oba fakulteta da razmenjuju znanja, razvijaju nove kompetencije i sagledavaju izazove iz različitih naučnih i umetničkih perspektiva.