Obrazovanje

PRIPREMNA NASTAVA: Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN

Branka Borisavljević

09. 10. 2026. u 13:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DEPARTMAN za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu organizuje pripremne časove za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije arhitekture, a onlajn nastava počinje 24. oktobra, suboom i nedeljom.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА: На Департману за архитектуру и урбанизам ФТН

FOTO:Lj.P.

Kurs je osmišljen i kao pripremna godina studija, a predvači su profesori sa departmana.  Cilj je da kroz predavanja i radionice kandidati steknu znanja neophodna za studiranje ove zanimljive tehničke i umetničke discipline.

Oblasti iz kojih se održava pripremna nastava i iz kojih će biti pitanja na prijemnom ispitu su: Arhitektonsko projektovanje, Urbanizam, Geometrija i računari, Savremena arhitektura, istorija i teorija i  Umetnost i dizajn u arhitekturi.

Cena za jedan termin  3.500 dinara, za mesec dana 12.000 dinara, a za ceo letnji semestar 40.000 dinara.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SARADNJA DVA FAKULTETA: Povezivanje znanja menadžmenta i umetnosti
Obrazovanje

0 0

SARADNJA DVA FAKULTETA: Povezivanje znanja menadžmenta i umetnosti

DEKANI Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu dr Marko Mihić i Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu prof. dr Marko Mihić i prof. dr um. Slobodan Gerić, potpisali potpisali su Sporazum o saradnji, čime je postavljen temelj za razvoj zajedničkih aktivnosti u oblasti obrazovanja, naučnoistraživačkog i umetničkog rada.

09. 10. 2026. u 11:28

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE ŽENA-ROBOT IZA TRAMPA? Snimak zapalio mreže, mnogi se pitaju da li je u pitanju veštačka inteligencija

KO JE "ŽENA-ROBOT" IZA TRAMPA? Snimak zapalio mreže, mnogi se pitaju da li je u pitanju veštačka inteligencija