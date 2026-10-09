PRIPREMNA NASTAVA: Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN
DEPARTMAN za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu organizuje pripremne časove za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije arhitekture, a onlajn nastava počinje 24. oktobra, suboom i nedeljom.
Kurs je osmišljen i kao pripremna godina studija, a predvači su profesori sa departmana. Cilj je da kroz predavanja i radionice kandidati steknu znanja neophodna za studiranje ove zanimljive tehničke i umetničke discipline.
Oblasti iz kojih se održava pripremna nastava i iz kojih će biti pitanja na prijemnom ispitu su: Arhitektonsko projektovanje, Urbanizam, Geometrija i računari, Savremena arhitektura, istorija i teorija i Umetnost i dizajn u arhitekturi.
Cena za jedan termin 3.500 dinara, za mesec dana 12.000 dinara, a za ceo letnji semestar 40.000 dinara.
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