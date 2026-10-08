KUVARI IZUZETNO TRAŽENI NA TRŽIŠTU RADA: Diplome najboljim polaznicima "Škole kuvanja" koju organizuje Studentski centar
Ministar prosvete u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković uručio je diplome najboljim polaznicima koji su u okviru programa za obrazovanje odraslih, u organizaciji Ustanove studentski centar „Beograd“ završili „Školu kuvanja“ i poželeo puno uspeha narednoj generaciji.
Stanković istakao je da je reč o programu koji stvara izuzetno tražene i kompetentne kadrove na tržištu rada.
„Danas je svečan dan za Studentski grad u Beogradu i posebno za Školu kuvanja koja je upisala petu generaciju polaznika, čime postaje već neka vrsta brenda u ovoj oblasti. Prepoznali ste šta su potrebe i očekivanja jedne od najvažnijih privrednih delatnosti – ugostiteljstva„ rekao je Stanković.
Posebna vrednost ovog programa, kako je dodao, ogleda se u spoju teorije i direktnog praktičnog rada.
Prema njegovim rečima, kroz devetomesečnu obuku, polaznici stiču veštine direktno od dugogodišnjih, iskusnih kuvara, čime se stvara efikasan model prenosa znanja sa starijih na mlađe generacije. Stanković je naveo da je program za sve polaznike besplatan i istakao značaj celoživotnog učenja.
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