PRIJAVE DO KRAJA AVGUSTA: Na Saobraćajnom fakultetu ostalo mesta za samofinansirajuće brucoše
SAOBRAĆAJNI fakultet raspisao je drugi upisni rok u prvu godinu osnovnih akademskih studija za preostalih 10 samofinansirajućih mkesta na studijskom programu - Saobraćaj, a elektronska prijava kandidata traje do 31. avgusta.
Prijavljivanje kandidata i predaja dokumenata u fizičkom obliku moguća je 28. i 31. avgusta, a objavljivanje konačne liste prijavljenih najkasnije 31. avgusta.
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