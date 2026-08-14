Obrazovanje

PRIJAVE DO KRAJA AVGUSTA: Na Saobraćajnom fakultetu ostalo mesta za samofinansirajuće brucoše

Branka Borisavljević

14. 08. 2026. u 13:18

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SAOBRAĆAJNI fakultet raspisao je drugi upisni rok u prvu godinu osnovnih akademskih studija za preostalih 10 samofinansirajućih mkesta na studijskom programu - Saobraćaj, a elektronska prijava kandidata traje do 31. avgusta.

ПРИЈАВЕ ДО КРАЈА АВГУСТА: На Саобраћајном факултету остало места за самофинансирајуће бруцоше

Foto: Privatna arhiva

Prijavljivanje kandidata i predaja dokumenata u fizičkom obliku moguća je 28. i 31. avgusta, a objavljivanje konačne liste prijavljenih najkasnije 31. avgusta.

Polaganje prijemnog ispita zakazano je za 1. i 2. septembar, a  preliminarna rang lista biće obajvljena dan kasnije. Spisak upisanih znaće se do 7. septembra, a podela indeksa i upis obaviće se najkasnije do 10. septembra.

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