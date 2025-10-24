Stipendije za studije u Mađarskoj - Hungarikum program za akademsku 2026/2027. godinu
Ministarstvo prosvete Republike Srbije, u saradnji sa Tempus fondacijom Mađarske, obaveštava zainteresovane kandidate je Vlada Mađarske raspisala konkurs za stipendije za srpske državljane za akademsku 2026/2027. godinu. U pitanju su stipendije po osnovu važećih bilateralnih sporazuma.
Stipendije se odnose na osnovne, master, doktorske studije, kao i na one-tier master’s, non-degree program, postgraduate specialist training courses.
Rok za prijavu 15.1.2026. godine do 14 časova putem linka apply.stipendiumhungaricum.hu
Takođe, do 15.1.2026. godine svu dokumentaciju koja se postavlja na onlajn platformu Tempus-a proslediti i na mejl jelena.pazun@prosveta.gov.rs.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)