Stipendije za studije u Mađarskoj - Hungarikum program za akademsku 2026/2027. godinu

Ljiljana Begenišić

24. 10. 2025. u 14:30

Ministarstvo prosvete Republike Srbije, u saradnji sa Tempus fondacijom Mađarske, obaveštava zainteresovane kandidate je Vlada Mađarske raspisala konkurs za stipendije za srpske državljane za akademsku 2026/2027. godinu. U pitanju su stipendije po osnovu važećih bilateralnih sporazuma.

Стипендије за студије у Мађарској - Хунгарикум програм за академску 2026/2027. годину

Foto: Arhiva Novosti/ A. Š.

Stipendije se odnose na osnovne, master, doktorske studije, kao i na one-tier master’s, non-degree program, postgraduate specialist training courses.

Rok za prijavu 15.1.2026. godine do 14 časova putem linka apply.stipendiumhungaricum.hu

Takođe, do 15.1.2026. godine svu dokumentaciju koja se postavlja na onlajn platformu Tempus-a proslediti i na mejl jelena.pazun@prosveta.gov.rs.

