Obrazovanje

JOŠ ČETIRI MEDALJE ZA SRBIJU: Uspeh mladih informatičara na masteru u Rumuniji

Branka Borisavljević

02. 12. 2025. u 11:46

MLADI informatičari iz Srbije nastavljaju da nižu uspehe na međunarodnima takmičenjima. Na rumunskom masteru iz informatike, koji je od 26. do 29. novembra održan u Bukureštu, u izuzetno jakoj konkurenciji od 245 takmičara iz 13 zemalja, četvoročlana ekipa naših učenika osvojila je dve srebrne i dve bronzane medalje.

ЈОШ ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА СРБИЈУ: Успех младих информатичара на мастеру у Румунији

Foto: Z. Jovanović

Već po tradiciji, sa raširenom srpskom trobojkom na vicešampionskom postolju, našli su se Stefan Šebez i Petar Banović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, dok su bronzane medalje osvojili Filip Repman, učenik Gimnazije "Veljko Petrović" u Somboru i Dimitrije Atanasković, učenik Gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu.

- Rumunski master je najvažnije pripremno takmičenja za narednu sezonu - kaže za "Novosti" prof. dr Miroslav Marić, predsednik Društva matematičara Srbije. - Tokom godine se održava više takvih takmičenja, kako bi đaci stekli iskustvo i što bolje se pripremili za svetsku i balkansku informatičku olimpijadu, koje su najvažnija takmičenja u ovoj oblasti. Zahvaljujući Ministarstvu za telekomunikacije, naši učenici su ove godine imali izuzetno jake pripreme. Ova pripremna takmičenja se ne nalaze u kalendaru Ministarstva prosvete, pa je podršku za učešće mladim informatičarima dalo Ministarstvo za telekomunikacije.

Ekipa Srbije je odabrana na osnovu kvalifikacija u organizaciji Društva matematičara Srbije. Rukovodioci tima bili su Filip Bojković i Bogdan Petrović sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zahvaljujući ovom, ali i prethodnim uspesima, izvesno je da će Srbiju na informatičkim olimpijadama sledeće godine predstavljati četvorka koja je osvojila medalje u Rumuniji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZLATNI INDEKSI ZA GENERACIJU 75: Svečanost na Mašinskom fakultetu
Obrazovanje

0 1

ZLATNI INDEKSI ZA GENERACIJU '75: Svečanost na Mašinskom fakultetu

MAŠINSKI fakultet u Beogradu je ove godine, u okviru obležavanja 77 godina postojanja, po prvi put dodelio Zlatne indekse svojim nekadašnjim studentima koji su fakultet upisali pre pola veka. Ovaj događaj okupio je generaciju inženjera koja je svoj akademski put započela, davne 1975. godine. Ta generacija, kako je istaknuto, ostavila je dubok trag u tehničkom razvoju zemlje.

24. 11. 2025. u 11:47

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)