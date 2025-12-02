JOŠ ČETIRI MEDALJE ZA SRBIJU: Uspeh mladih informatičara na masteru u Rumuniji
MLADI informatičari iz Srbije nastavljaju da nižu uspehe na međunarodnima takmičenjima. Na rumunskom masteru iz informatike, koji je od 26. do 29. novembra održan u Bukureštu, u izuzetno jakoj konkurenciji od 245 takmičara iz 13 zemalja, četvoročlana ekipa naših učenika osvojila je dve srebrne i dve bronzane medalje.
Već po tradiciji, sa raširenom srpskom trobojkom na vicešampionskom postolju, našli su se Stefan Šebez i Petar Banović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, dok su bronzane medalje osvojili Filip Repman, učenik Gimnazije "Veljko Petrović" u Somboru i Dimitrije Atanasković, učenik Gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu.
- Rumunski master je najvažnije pripremno takmičenja za narednu sezonu - kaže za "Novosti" prof. dr Miroslav Marić, predsednik Društva matematičara Srbije. - Tokom godine se održava više takvih takmičenja, kako bi đaci stekli iskustvo i što bolje se pripremili za svetsku i balkansku informatičku olimpijadu, koje su najvažnija takmičenja u ovoj oblasti. Zahvaljujući Ministarstvu za telekomunikacije, naši učenici su ove godine imali izuzetno jake pripreme. Ova pripremna takmičenja se ne nalaze u kalendaru Ministarstva prosvete, pa je podršku za učešće mladim informatičarima dalo Ministarstvo za telekomunikacije.
Ekipa Srbije je odabrana na osnovu kvalifikacija u organizaciji Društva matematičara Srbije. Rukovodioci tima bili su Filip Bojković i Bogdan Petrović sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zahvaljujući ovom, ali i prethodnim uspesima, izvesno je da će Srbiju na informatičkim olimpijadama sledeće godine predstavljati četvorka koja je osvojila medalje u Rumuniji.
