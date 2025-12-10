ZELENSKI ZATRAŽIO: Bliže praćenje odnosa Rusije i Kine

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski saopštio je danas da je zatražio od ukrajinske Spoljne obaveštajne službe da bliže prati saradnju Moskve i Pekinga, pogotovo kad je reč o svim aspektima povezanim sa ukrajinskim nacionalnim interesima.

Foto: Profimedia

Zelenski je na svom nalogu na mreži Iks napisao da je od šefa Spoljne obaveštajne službe Ukrajine Olega Ivaščenka dobio izveštaj u kojem se navode mnogi detalji ekonomske situacije u Rusiji, a u kojem se posebno ističe "zavisnost ruskih kompanija i državnog sistema od kinsekih investicija, tehnologija i političkih prioriteta".

- Pratimo rastući trend pada suverenosti delova ruske teritorije u korist Kine, najpre delova zemlje bogatih resursima, kao i trgovinske povezanosti sa Kinom. Primetili smo da je Kina preduzela korake da poveća saradnju sa Rusijom, uključujući vojno-industrijski sektor. Partnerske službe poseduju slične informacije - naveo je Zelenski, dodajući da je zato zatražio bliže praćenje odnosa Rusije i Kine.

Ukrajinski predsednik je naveo da je takav potez takođe u interesu evropskih partnera Ukrajine, kao i Sjedinjenih Američkih Država.

- Globalna bezbednost ne sme da bude potkopana zbog ruskog apetita za uništenjem - ocenio je Zelenski.

Naveo je da se u izveštaju takođe ističe ruska politička kampanja usmerena na destabilizaciju Ukrajine.

- Mi ćemo uzvratiti i blokirati sve aktivnosti i pojedince koji pomažu neprijatelju - saopštio je Zelenski.

Dodao je da je sa Ivaščenkom razgovarao i o ulozi Službe bezbednosti o povratku ukrajinske otete dece iz Rusije, kao i u razmeni zarobljenika sa Rusijom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje