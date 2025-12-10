ZELENSKI ZATRAŽIO: Bliže praćenje odnosa Rusije i Kine
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski saopštio je danas da je zatražio od ukrajinske Spoljne obaveštajne službe da bliže prati saradnju Moskve i Pekinga, pogotovo kad je reč o svim aspektima povezanim sa ukrajinskim nacionalnim interesima.
Zelenski je na svom nalogu na mreži Iks napisao da je od šefa Spoljne obaveštajne službe Ukrajine Olega Ivaščenka dobio izveštaj u kojem se navode mnogi detalji ekonomske situacije u Rusiji, a u kojem se posebno ističe "zavisnost ruskih kompanija i državnog sistema od kinsekih investicija, tehnologija i političkih prioriteta".
- Pratimo rastući trend pada suverenosti delova ruske teritorije u korist Kine, najpre delova zemlje bogatih resursima, kao i trgovinske povezanosti sa Kinom. Primetili smo da je Kina preduzela korake da poveća saradnju sa Rusijom, uključujući vojno-industrijski sektor. Partnerske službe poseduju slične informacije - naveo je Zelenski, dodajući da je zato zatražio bliže praćenje odnosa Rusije i Kine.
Ukrajinski predsednik je naveo da je takav potez takođe u interesu evropskih partnera Ukrajine, kao i Sjedinjenih Američkih Država.
- Globalna bezbednost ne sme da bude potkopana zbog ruskog apetita za uništenjem - ocenio je Zelenski.
Naveo je da se u izveštaju takođe ističe ruska politička kampanja usmerena na destabilizaciju Ukrajine.
- Mi ćemo uzvratiti i blokirati sve aktivnosti i pojedince koji pomažu neprijatelju - saopštio je Zelenski.
Dodao je da je sa Ivaščenkom razgovarao i o ulozi Službe bezbednosti o povratku ukrajinske otete dece iz Rusije, kao i u razmeni zarobljenika sa Rusijom.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"U PACIFIKU NIČU SAVEZI KOJI LIČE NA NATO" Šojgu: Oni nose dodatne pretnje za Rusiju
10. 12. 2025. u 10:21
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)