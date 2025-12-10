NEMA NESTAŠICE EVRA: Narodna banka Srbije osigurala snabdevanje devizama
DEVIZNO tržište u Srbiji je potpuno stabilno, poslovne banke i menjačnice su snabdevene dovoljnom količinom efektivnog stranog novca kako bi zadovoljile sve potrebe domaćeg tržišta, navedeno je u saopštenju Narodne banke Srbije.
"Narodna banka Srbije preduzela je mere iz svoje nadležnosti kako bi osigurala da kanali snabdevanja banaka i ovlašćenih menjača evrom i drugim stranim valutama funkcionišu nesmetano i u danima povećane tražnje", objavila je danas centralna banka.
"Nestašica evra i drugih stranih valuta ne postoji i građani su u mogućnosti da nesmetano obavljaju menjačke poslove u oba smera, kupovinom ili prodajom efektivnog stranog novca", poručuju iz NBS.
Želeći da podstakne što efikasnije snabdevanje menjačkog i deviznog tržišta efektivnim stranim novcem, Izvršni odbor Narodne banke Srbije izmenio je odgovarajući propis koji definiše uslove i način obavljanja menjačkih poslova tako da se dodatno olakšava kanal snabdevanja efektivom ovlašćenih menjača od strane banaka.
Narodna banka Srbije, takođe, je upozorila sve tržišne učesnike na neophodnost zakonitog postupanja i kao regulator i supervizor bankarskog sektora i sektora ovlašćenih menjača spremna je da strogo sankcioniše sve one koji na neodgovoran način žele da izvuku korist u trenutnim vrlo složenim geopolitičkim okolnostima za našu zemlju.
Poziva sve građane koji naiđu na poteškoće u obavljanju menjačkih poslova da se obrate Narodnoj banci Srbije i upute pritužbu o nezakonitom postupanju na koje sumnjaju i navodi da će NBS svojim kontrolnim mehanizmima proveriti sve navode i obezbediti puno poštovanje menjačkih propisa.
NBS navodi da poseduje rekordne nivoe deviznih rezervi, a time i dostupne količine efektivnog stranog novca koji višestruko zadovoljavaju sve potrebe za efektivom poslovnih banaka i menjačnica.
"Ne postoji nijedan razlog da u bilo kom trenutku građani ne budu u mogućnosti da izvrše kupovinu evra na menjačkom, odnosno deviznom tržištu i to po kursu domaće valute prema evru u okviru zakonski propisanih raspona u odnosu na zvanični srednji kurs NBS", kažu u centralnoj banci.
Kao i u prethodnih više od 13 godina, kako je navedeno, Narodna banka Srbije nastaviće da se ponaša odgovorno i da pažljivo prati sva dešavanja na domaćem deviznom tržištu, i neće dozvoliti bilo kakvo kreiranje veštačke nestabilnosti.
Narodna banka Srbije ističe da će nastaviti i u narednom periodu da pažljivo prati sve faktore na domaćem deviznom tržištu i da po potrebi reaguje kako bi se sačuvala relativna stabilnost deviznog kursa.
