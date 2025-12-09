"TRI SCENARIJA ZA NIS" Vučić: Krajnji rok 15. januar - nema produženja

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je danas na forumu GLOBSEC "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori" da postoje tri moguća scenarija za NIS i da je 15. januar krajnji rok, kao i da Srbija ne sme da uništi svoj finansijski sistem, ni investicioni rejting.

- Mogućnost broj jedan je da SAD daju dozvolu za rad, licencu ili da povuku sankcije protiv ruskih entiteta, što je malo verovatno da će se dogoditi. Neću govoriti o procentu toga, ali manje od 10 odsto, recimo. Onda se nadam, mnogo je veća verovatnoća da Rusi prodaju većinu akcija Naftne industrije Srbije nekim svojim partnerima, nije bitno gde ili odakle je ta kompanija dolazi i nadam se da će to učiniti. I broj tri, nadam se da se to neće desiti, jeste da ćemo morati da delujemo kao država i to će se desiti posle 37 dana od sada, 15. januar je rok - rekao je Vučić na panelu "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju".

On je istakao da svi moraju shvatiti da je 15. januar krajnji rok, i da nema produženja, kao i da se ne sme ugroziti snabdevanje gorivom za građane i privredu Srbije.

Dodao je da neki kažu da Slovenija i BiH nemaju rafinariju i "preživljavaju", ali da mi bez Rafinarije u Pančevu ne možemo.

- Mi smo mnogo veća zemlja od Bosne i Slovenije, ne možemo preživeti bez rafinerije - rekao je Vučić.

Dodao je da nam Rafinerija u Pančevu treba i iz drugih razloga, jer mi nemamo cevovode za dizel.

- Imamo samo cevovod za sirovu naftu, koji počinje negde u Hrvatskoj, a završava se ovde u Pančevu. A ne možemo preživeti bez rafinerije. A da ne pominjem da smo sami po sebi veća zemlja. Troškovi transporta bi bili deset puta veći od prosečnih. A da ne pominjem pravo pitanje da smo vlasnici 30 odsto te kompanije. Šta ćemo da radimo? Da li ćemo tu kompaniju staviti u stečaj? Jer se sada suočavamo sa sekundarnim sankcijama - rekao je Vučić i dodao da svako jutro prati da li ima novih vesti o sekundarnim sankcijama, da li postoje upozorenja protiv naše centralne banke i komercijalnih banaka.

On je istakao i da ne možemo da uništimo naš finansijski sistem, navodeći da su i monetarni i fiskalni sistem Srbije ubedljivo najbolji u regionu.

- Mi smo jedina zemlja koja je dobila investicioni rejting, investicioni rejting prošle godine od Standard i Pursa, a samo smo korak iza onih koji su ga dobili od Midis i Fič. A sada zbog ove situacije, čak je i naš investicioni rejting ugrožen kod Standard i Pursa. To definitivno nije održivo - rekao je Vučić.

