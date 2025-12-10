ZARATILI BAKIĆ I ĐILAS: Opšta svađa među blokaderima
BUKTI rat u blokaderskom taboru. Ovog puta na relaciji Jovo Bakić - Dragan Đilas.
Nakon što je Bakić izjavio da je Dragan Đilas bio u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom do 2016. godine, oglasio se Đilas.
- Tvrdnje Jova Bakića, izrečene u emisiji televizije N1, da sam bio u koaliciji sa Aleksandrom Vučićem i da sam uz njegovu saglasnost izabran i bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije predstavljaju ordinarne laži - objavio je Đilas na mreži X.
