ZARATILI BAKIĆ I ĐILAS: Opšta svađa među blokaderima

BUKTI rat u blokaderskom taboru. Ovog puta na relaciji Jovo Bakić - Dragan Đilas.

Foto: Printskrin

Nakon što je Bakić izjavio da je Dragan Đilas bio u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom do 2016. godine, oglasio se Đilas.

- Tvrdnje Jova Bakića, izrečene u emisiji televizije N1, da sam bio u koaliciji sa Aleksandrom Vučićem i da sam uz njegovu saglasnost izabran i bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije predstavljaju ordinarne laži - objavio je Đilas na mreži X.

