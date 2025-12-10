Politika

ZARATILI BAKIĆ I ĐILAS: Opšta svađa među blokaderima

10. 12. 2025. u 12:03

BUKTI rat u blokaderskom taboru. Ovog puta na relaciji Jovo Bakić - Dragan Đilas.

ЗАРАТИЛИ БАКИЋ И ЂИЛАС: Општа свађа међу блокадерима

Nakon što je Bakić izjavio da je Dragan Đilas bio u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom do 2016. godine, oglasio se Đilas.

- Tvrdnje Jova Bakića, izrečene u emisiji televizije N1, da sam bio u koaliciji sa Aleksandrom Vučićem i da sam uz njegovu saglasnost izabran i bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije predstavljaju ordinarne laži - objavio je Đilas na mreži X.

BONUS VIDEO: JOVANOVIĆ PRIZNAO: Očekujem da me stranci postave za predsednika Srbije

