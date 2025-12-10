EVO ŠTA JE PRETHODILO PUCNJAVI NA VRAČARU: Poznato stanje ranjenog vlasnika kafića (FOTO)

U BEOGRADSKOM naselju Vračar došlo je do pucnjave u kafiću.

Foto: Novosti

Kako se nezvanično saznaje, upucan je vlasnik kafića.

Muškarac je upucan u nogu, a njega je sa mesta pucnjave odvezla hitna pomoć.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjeni vlasnik kafića je u svesnom i stabilnom stanju.

Kako se saznaje, pre skoro dve nedelje, odnosno 28. oktobra, došlo je do razbijanja istog kafića od strane nepoznate osobe.

Foto: Privatna arhiva Razbijen kafić na Vračaru

Reporter "Novosti" se nalazi na mestu pucnjave, a uspaničeni očevici su opisali čitavu dramu.

- Došao je, javio mi se. Sedela sam sa druge strane. Sedeo je kod šanka, gde je upucan. Napadač je bio maskiran, imao je kapu, zelenu maramu i zelenu jaknu. Pucano mu je u jednu nogu druga noga mu je samo zahvaćena. Videli smo istog maskiranog čoveka i juče, sedeo je u kafiću - rekao je za "Novosti" očevidac.

U toku je akcija "Vihor".

Pucnjava Vračar2