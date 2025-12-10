OTKUD SAD OVO? Pol Pogba povukao šokantan potez
Francuski fudbaler Pol Pogba ušao je u svet trka kamila kao novi suvlasnik saudijskog tima Al Habob, prvog modernog tima za trke kamila koji se takmiči na međunarodnom nivou, preneli su danas britanski mediji.
Pogba (32) je otkrio da se zainteresovao za ovaj tradicionalni sport nakon što je gledao snimke trka na Jutjubu.
"Gledao sam dosta trka i istraživao u slobodno vreme kako bih razumeo tehnike i strategije. Ono što mi je posebno zapalo za oko jeste posvećenost svih koji su uključeni. Na kraju dana, sport je sport, zahteva srce, žrtvu i timski rad", rekao je Pogba za Bi Bi Si Sport.
Dodao je da su temelji svakog sporta slični.
"Bilo da je fudbal, trke kamila ili boks, potrebni su odlučnost, fokus, disciplina i čvrstina. To pravi šampione", rekao je Pogba.
Pogba, koji je prošlog meseca debitovao za Monako nakon povratka iz doping suspenzije smanjene sa četiri godine na 18 meseci, nekada je bio najskuplji igrač sveta kada se 2016. vratio u Mančester junajted za 89 miliona funti.
Suosnivač tima Al Habob, Omar Almaena, ocenio je da je Pogbino uključivanje "transformativno".
"Njegov uticaj, liderstvo i strast za kulturnim pripovedanjem savršeno odražavaju ono za šta se Al Habob zalaže. Ovo partnerstvo je više od trka, radi se o deljenju nasleđa koje zaslužuje globalno priznanje", rekao je Almaena.
