Fudbal

"SAŠA ILIĆ, DRAGAN MANCE...." Navijači izglasali - tereni u "Zemunelu" će se zvati po legendama Partizana

Filip Milošević

10. 12. 2025. u 15:11

Navijači Partizana glasali su za imena terena u "Zemunelu" i izabrali po kojim legendama kluba će se tereni zvati.

САША ИЛИЋ, ДРАГАН МАНЦЕ.... Навијачи изгласали - терени у Земунелу ће се звати по легендама Партизана

Foto arhiva VN

Jedan je poneo naziv po Momčilu Vukotiću, jednog od najvećih fudbalera koji je ikad igrao za crno-bele i to je odluka uprave kluba. Za preostalih pet je sprovedena akcija pod nazvom „Izaberi ime, ispiši istoriju“ tokom koje su navijači dobili šansu da odrede po kojim će se veličinama zvati tereni u kompleksu gde trenira prvi tim, mlađe kategorije, Teleoptik, Partizanove bebe...

„Najviše glasova partizanovaca dobio je Saša Ilić koji je zauzeo prvo mesto na ovoj rang listi, a za njim slede Dragan Mance, Stjepan Bobek, Milan Galić i Andrija Delibašić. Njih petorica su fudbalskim kvalitetima i odnosom prema crno-belom dresu ostavili najveći utisak na pristalice našeg kluba svih generacija, a rame uz rame sa njima na ovoj listi se nalaze i Mateja Kežman, Miloš Milutinović, Milutin Šoškić, koji već ima teren sa svojim imenom u sklopu stadiona u Humskoj, kao i Marko Valok“, stoji u objavi kluba iz Humske.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
Ostali sportovi

0 0

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova

U Sportskoj hali u Vranju svečano je održan Mali sajam sporta. Devetu ovogodišnju manifestaciju organizuje Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije i Savez za sport grada Vranja. Ovoga puta učestvovalo je 37 klubova sa teritorije grada Vranja, preko 1500 osnovaca i oko 100 predškolaca.

10. 12. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne