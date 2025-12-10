"SAŠA ILIĆ, DRAGAN MANCE...." Navijači izglasali - tereni u "Zemunelu" će se zvati po legendama Partizana
Navijači Partizana glasali su za imena terena u "Zemunelu" i izabrali po kojim legendama kluba će se tereni zvati.
Jedan je poneo naziv po Momčilu Vukotiću, jednog od najvećih fudbalera koji je ikad igrao za crno-bele i to je odluka uprave kluba. Za preostalih pet je sprovedena akcija pod nazvom „Izaberi ime, ispiši istoriju“ tokom koje su navijači dobili šansu da odrede po kojim će se veličinama zvati tereni u kompleksu gde trenira prvi tim, mlađe kategorije, Teleoptik, Partizanove bebe...
„Najviše glasova partizanovaca dobio je Saša Ilić koji je zauzeo prvo mesto na ovoj rang listi, a za njim slede Dragan Mance, Stjepan Bobek, Milan Galić i Andrija Delibašić. Njih petorica su fudbalskim kvalitetima i odnosom prema crno-belom dresu ostavili najveći utisak na pristalice našeg kluba svih generacija, a rame uz rame sa njima na ovoj listi se nalaze i Mateja Kežman, Miloš Milutinović, Milutin Šoškić, koji već ima teren sa svojim imenom u sklopu stadiona u Humskoj, kao i Marko Valok“, stoji u objavi kluba iz Humske.
