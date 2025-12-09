Ekonomija

"OČEKUJEM VESTI IZ MOSKVE, AKO NE BUDU DOBRE..." Vučić otkrio kakav je plan države za snabdevanje gasom

В.Н.

09. 12. 2025. u 14:24

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje vesti iz Moskve o postizanju kratkoročnog ugovora o snabdevanju gasom, kao i da će Srbija ukoliko ne bude tog ugovora odmah diverzifikovati izvore snabdevanja.

Foto AP

- Još uvek očekujem vesti iz Moskve, da vam kažem istinu. Mislili smo da ćemo dobiti tu informaciju pre 13 časova, ali je nismo dobili. U svakom slučaju, to će biti kratkoročni ugovor. Videćemo. Ako bude - dobro. Ako ne bude, odmah ćemo početi sa diverzifikacijom izvora snabdevanja gasom - rekao je Vučić na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori.

Na pitanje da li već imamo neke konkretne projekte za diverzifikaciju Vučić je rekao: "Da li imam neke ideje? Da, imam. Uvek imam neke rezerve", rekao je Vučić.

(Tanjug)

