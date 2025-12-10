HRVATI ČUPAJU KOSU! Dres hrvatske reprezentacije za Mundijal je kopija navijačke majice Srbije (FOTO)
GORI komšiluk!
Hrvatska se trese posle objave novog dresa fudbalske reprezentacije za Mundijal 2026. Mnogi tvrde da leđa dresa, po izgledu, podsećaju na navijačke majice Srbije ili Rusije - što je samo dodatno razbesnelo fanove.
Mediji u Hrvatskoj su celu situaciju skandalizovali i naširoko pišu o tome:
- SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!, glasi naslov na 24sata.hr.
I dok zvanično još nije potvrđeno da će ova garnitura biti ona u kojoj igrači "vatrenih“ zaista nastupe slike su izazvale toliku pažnju da se rasprava ne stišava.
