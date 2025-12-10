HRVATI ČUPAJU KOSU! Dres hrvatske reprezentacije za Mundijal je kopija navijačke majice Srbije (FOTO)

GORI komšiluk!

Foto: AP

Hrvatska se trese posle objave novog dresa fudbalske reprezentacije za Mundijal 2026. Mnogi tvrde da leđa dresa, po izgledu, podsećaju na navijačke majice Srbije ili Rusije - što je samo dodatno razbesnelo fanove.

Mediji u Hrvatskoj su celu situaciju skandalizovali i naširoko pišu o tome:

- SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!, glasi naslov na 24sata.hr.

Foto: Printskrin

I dok zvanično još nije potvrđeno da će ova garnitura biti ona u kojoj igrači "vatrenih“ zaista nastupe slike su izazvale toliku pažnju da se rasprava ne stišava.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu