Svet

"KREĆE SE TIHO, BEZ KOLONE" Peskov otkrio: Putin povremeno vozi sam kroz Moskvu

Марија Стевановић
Marija Stevanović

10. 12. 2025. u 15:10

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ponekad se kreće Moskvom bez pratnje obezbeđenja i sam vozi automobil, potvrdio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

КРЕЋЕ СЕ ТИХО, БЕЗ КОЛОНЕ Песков открио: Путин повремено вози сам кроз Москву

Foto: Profimedia

Putin je ranije rekao da se povremeno kreće "tiho", bez kolone, pritom primećujući probleme u saobraćaju koje izazivaju kuriri na električnim trotinetima, preneo je Sputnjik. Peskov je naveo da se predsednik "na različite načine" kreće gradom - nekada sam za volanom ili se vozi u automobilu za koji se ne zatvara saobraćaj.

On je dodao da Putin samostalno vozi unutar svojih rezidencija, kao i da strani lideri često budu njegovi saputnici tokom poseta, u Novo-Ogarjovu i Konstantinovskom dvorcu u Sankt Peterburgu.

U julu 2024. godine Putin je sam upravljao novom "ladom aura" tokom ceremonije otvaranja poslednje deonice auto-puta M-11 (Moskva-Sankt Peterburg). U junu iste godine, tokom posete Pjongjangu, Putin je za volanom limuzine "aurus" provozao predsednika Severne Koreje Kim Džong Una.

BONUS VIDEO:

VLADIMIR PUTIN: Pozdrav koji niste videli

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti