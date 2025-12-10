"KREĆE SE TIHO, BEZ KOLONE" Peskov otkrio: Putin povremeno vozi sam kroz Moskvu
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ponekad se kreće Moskvom bez pratnje obezbeđenja i sam vozi automobil, potvrdio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Putin je ranije rekao da se povremeno kreće "tiho", bez kolone, pritom primećujući probleme u saobraćaju koje izazivaju kuriri na električnim trotinetima, preneo je Sputnjik. Peskov je naveo da se predsednik "na različite načine" kreće gradom - nekada sam za volanom ili se vozi u automobilu za koji se ne zatvara saobraćaj.
On je dodao da Putin samostalno vozi unutar svojih rezidencija, kao i da strani lideri često budu njegovi saputnici tokom poseta, u Novo-Ogarjovu i Konstantinovskom dvorcu u Sankt Peterburgu.
U julu 2024. godine Putin je sam upravljao novom "ladom aura" tokom ceremonije otvaranja poslednje deonice auto-puta M-11 (Moskva-Sankt Peterburg). U junu iste godine, tokom posete Pjongjangu, Putin je za volanom limuzine "aurus" provozao predsednika Severne Koreje Kim Džong Una.
BONUS VIDEO:
VLADIMIR PUTIN: Pozdrav koji niste videli
Uskoro opširnije
Preporučujemo
LAVROV ZAPRETIO: Rusija će reagovati na svako raspoređivanje stranih trupa
10. 12. 2025. u 15:24
"CILj SKORO ISPUNjEN" Medvedev: Više od 400.000 vojnika stiglo u svoje jedinice
10. 12. 2025. u 15:23
"EVROPA MOŽE I SAMA" Merc: Ne vidim potrebu da SAD spasavaju demokratiju u Evropi
10. 12. 2025. u 15:14
ZELENSKI ZATRAŽIO: Bliže praćenje odnosa Rusije i Kine
10. 12. 2025. u 14:41
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)