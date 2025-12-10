"KREĆE SE TIHO, BEZ KOLONE" Peskov otkrio: Putin povremeno vozi sam kroz Moskvu

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ponekad se kreće Moskvom bez pratnje obezbeđenja i sam vozi automobil, potvrdio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

Putin je ranije rekao da se povremeno kreće "tiho", bez kolone, pritom primećujući probleme u saobraćaju koje izazivaju kuriri na električnim trotinetima, preneo je Sputnjik. Peskov je naveo da se predsednik "na različite načine" kreće gradom - nekada sam za volanom ili se vozi u automobilu za koji se ne zatvara saobraćaj.

On je dodao da Putin samostalno vozi unutar svojih rezidencija, kao i da strani lideri često budu njegovi saputnici tokom poseta, u Novo-Ogarjovu i Konstantinovskom dvorcu u Sankt Peterburgu.

U julu 2024. godine Putin je sam upravljao novom "ladom aura" tokom ceremonije otvaranja poslednje deonice auto-puta M-11 (Moskva-Sankt Peterburg). U junu iste godine, tokom posete Pjongjangu, Putin je za volanom limuzine "aurus" provozao predsednika Severne Koreje Kim Džong Una.

