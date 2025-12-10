NEDOPUSTIVA PRETNJA PO ŽIVOT I FIZIČKI INTEGRITET Oglasio se ANS povodom izjave Nestorovića o "klanju" Vučićevića
Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje zastrašujuće i sramotne pretnje upućene uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću od strane Branimira Nestorovića, koji je poručio da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da "zakolje" Vučićevića, navodi se u saopštenju ANS.
ANS smatra da je ta izjava direktan poziv na nasilje i da predstavlja nedopustivu pretnju po život i fizički integritet Dragana J. Vučićevića, ali i da podstiče atmosferu straha i linča u kojoj novinari ne mogu profesionalno i slobodno da obavljaju svoj posao.
Najbrutalniji oblik govora mržnje potpuno je neprihvatljiv u javnom diskursu, pogotovo kada dolazi od javnih ličnosti i političkih aktera.
ANS podseća da je sloboda izražavanja temelj demokratskog društva, ali ta sloboda ne sme biti zloupotrebljena za širenje govora mržnje, pretnji smrću i podsticanja na nasilje.
Preporučujemo
ZARATILI BAKIĆ I ĐILAS: Opšta svađa među blokaderima
10. 12. 2025. u 12:03
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)