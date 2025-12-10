Politika

NEDOPUSTIVA PRETNJA PO ŽIVOT I FIZIČKI INTEGRITET Oglasio se ANS povodom izjave Nestorovića o "klanju" Vučićevića

V.N.

10. 12. 2025. u 14:07

​Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje zastrašujuće i sramotne pretnje upućene uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću od strane Branimira Nestorovića, koji je poručio da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da "zakolje" Vučićevića, navodi se u saopštenju ANS.

НЕДОПУСТИВА ПРЕТЊА ПО ЖИВОТ И ФИЗИЧКИ ИНТЕГРИТЕТ Огласио се АНС поводом изјаве Несторовића о клању Вучићевића

Foto: Printskrin

​ANS smatra da je ta izjava direktan poziv na nasilje i da predstavlja nedopustivu pretnju po život i fizički integritet Dragana J. Vučićevića, ali i da podstiče atmosferu straha i linča u kojoj novinari ne mogu profesionalno i slobodno da obavljaju svoj posao.


​Najbrutalniji oblik govora mržnje  potpuno je neprihvatljiv u javnom diskursu, pogotovo kada dolazi od javnih ličnosti i političkih aktera.

​ANS podseća da je sloboda izražavanja temelj demokratskog društva, ali ta sloboda ne sme biti zloupotrebljena za širenje govora mržnje, pretnji smrću i podsticanja na nasilje.

