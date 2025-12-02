Obrazovanje

APLIKACIJA "REŠAVA" KOMUNALNE PROBLEME: Veliki uspeh stduenta FON na međunarodnom takmičenju

Branka Borisavljević

02. 12. 2025. u 16:06

Tim studenata Fakulteta organizacionih nauka "Abelian Group" sa projektom "Civisight" pobedio je u Blockchain Challenge kategoriji na međunarodnom takmičenju u Temišvarau. Pobednička ekipa, u kojoj su Marko Mijailović, Luka Jelisavac, Luka Dervišević i Aleksa Živković, briljirala je u izuzetnoj jakoj konkurenciji od 300 učesnika okupljenih u 60 timova.

АПЛИКАЦИЈА РЕШАВА КОМУНАЛНЕ ПРОБЛЕМЕ: Велики успех стдуента ФОН на међународном такмичењу

Foto: FON

Aplikacija "Civisight" koja omogućava građanima da fotografišu komunalne probleme, automatski beleži lokaciju i uz podršku veštačke inteligencije proverava tačnost prijave, klasifikuje problem i određuje nivo hitnosti. Validarane prijave se prikazuju na mapi i dešbordu, gde građani mogu da glasaju, dok se svi podaci transparentno čuvaju na blokčejnu. Sistem uključuje i mehanizam nagrađivanja korisnika.

Zahvaljujući inovativnosti i kvalitetu svojih rešenja u velikom finalu se našao i drugi tim FON - "Pied Piper" sa projektom "PavePatrol". Reč je o smart-city sistemu, koji korišćenjem embedded senzora mobilnih telefona automatski detektuje rupe na putu i dostavlja precizne informacije o njihovoj lokaciji i ozbiljnosti nadležnim preduzećima.

Članovi ovog tima su Teodora Jovanovac, Marija Mijović, Vukašin Lukić, Mihajlo Stajkovac i Nemanja Simić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZLATNI INDEKSI ZA GENERACIJU 75: Svečanost na Mašinskom fakultetu
Obrazovanje

0 1

ZLATNI INDEKSI ZA GENERACIJU '75: Svečanost na Mašinskom fakultetu

MAŠINSKI fakultet u Beogradu je ove godine, u okviru obležavanja 77 godina postojanja, po prvi put dodelio Zlatne indekse svojim nekadašnjim studentima koji su fakultet upisali pre pola veka. Ovaj događaj okupio je generaciju inženjera koja je svoj akademski put započela, davne 1975. godine. Ta generacija, kako je istaknuto, ostavila je dubok trag u tehničkom razvoju zemlje.

24. 11. 2025. u 11:47

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!