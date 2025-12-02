APLIKACIJA "REŠAVA" KOMUNALNE PROBLEME: Veliki uspeh stduenta FON na međunarodnom takmičenju

Tim studenata Fakulteta organizacionih nauka "Abelian Group" sa projektom "Civisight" pobedio je u Blockchain Challenge kategoriji na međunarodnom takmičenju u Temišvarau. Pobednička ekipa, u kojoj su Marko Mijailović, Luka Jelisavac, Luka Dervišević i Aleksa Živković, briljirala je u izuzetnoj jakoj konkurenciji od 300 učesnika okupljenih u 60 timova.

Foto: FON

Aplikacija "Civisight" koja omogućava građanima da fotografišu komunalne probleme, automatski beleži lokaciju i uz podršku veštačke inteligencije proverava tačnost prijave, klasifikuje problem i određuje nivo hitnosti. Validarane prijave se prikazuju na mapi i dešbordu, gde građani mogu da glasaju, dok se svi podaci transparentno čuvaju na blokčejnu. Sistem uključuje i mehanizam nagrađivanja korisnika.

Zahvaljujući inovativnosti i kvalitetu svojih rešenja u velikom finalu se našao i drugi tim FON - "Pied Piper" sa projektom "PavePatrol". Reč je o smart-city sistemu, koji korišćenjem embedded senzora mobilnih telefona automatski detektuje rupe na putu i dostavlja precizne informacije o njihovoj lokaciji i ozbiljnosti nadležnim preduzećima.



Članovi ovog tima su Teodora Jovanovac, Marija Mijović, Vukašin Lukić, Mihajlo Stajkovac i Nemanja Simić.