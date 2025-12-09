Politika

"SADA JE SITUACIJA POTPUNO DRUGAČIJA" Vučić: Verujem da će naši politički protivnici prihvatiti poziv na dijalog

09. 12. 2025. u 14:49

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, govoreći o političkoj situaciji u Srbiji, da veruje da će na kraju politički protivnici vlasti shvatiti da dijalog nema alternativu i prihvatiti njegov poziv na dijalog.

FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Uspešno smo stabilizovali situaciju kod nas u zemlji i, na sreću, zahvaljujući velikom strpljenju koje smo pokazali, istinskom strpljenju, i činjenici da smo uvek želeli da smirujemo situaciju, izbegli smo bilo kakve žrtve, bilo kakve fatalne ishode u poslednjih 12 meseci, što uopšte nije bilo lako. Sada je situacija potpuno drugačija - naveo je Vučić. 

On je to rekao na panelu "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju", u okviru Foruma BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a, odgovarajući na pitanje da prokomentariše trenutnu političku klimu u Srbiji.

- Pažljivo pratim ankete, vidim stanje, razumem i ne potcenjujem ono o čemu politički protivnici iz različitih delova političkog spektra u Srbiji zapravo govore. Moramo da pokažemo veće poštovanje prema njima, moramo da ih slušamo, moramo da ih čujemo i mislim da će na kraju oni razumeti da nismo protivnici, da dijalog nema alternativu. I to je nešto što već duže vreme nudim i verujem da će na kraju, na ovaj ili onaj način, to prihvatiti - istakao je predsednik Vučić.

Dodao je da je društvo već počelo da razgovara o tome i ocenio da je to dobar start za nešto veće u budućnosti.

(Tanjug)

