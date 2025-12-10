MALI ODGOVORIO NIKEZIĆU: "Ova godina mu izaziva napad panike jer zna da je to godina kada će SRBIJA BITI CENTAR SVETA

Ministar finansija Siniša Mali na Fejsbuku je objavio odgovor Dušanu Nikeziću koji se obratio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću

OTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ministar Mali je napisao da do 2027. godine kroz 323 projekta širom zemlje ulažemo oko 18 milijardi evra u okviru programa „Skok u budućnost - Srbija 2027“.



- Pod kapom ovog projekta gradi se i kompleks Expo u Surčinu, sa pratećom infrastrukturom, a gde će biti održan najveći događaj ikada organizovan u našoj zemlji.

- Ovo sam pomenuo više puta, ali je potrebno još jednom kako bi razumeo i Dušan Nikezić, potpredsednik SSPa-a. Zgodno, biće to i simboličnih 15 godina otkad se Srbija oslobodila lopovskog liderstva današnje opozicije, čiji je on deo bio, sve u paketu sa šefom Draganom Đilasom i svojom porodicom.



Danas mu ova godina izaziva napade panike jer zna da je to godina kada će Srbija biti centar sveta, i da će te godine samo morati da ćuti i broji posetioce. Budući da govorimo o političarima bledih performansi, sa rezultatima koje smo morali godinama da ispravljamo, kritika je jedini alat kojim raspolažu.Neosnovana, neznalačka, maliciozna. Da nije tako ne bi se Nikezić toliko grčevito držao rečenica koje pokazuju elementarno nerazumevanje strukture investicionog plana Srbije u naredne dve godine. Već postaje neprijatno koliko njihovi otvoreni lopovski nasrtaji na budžet Srbije otkrivaju namere, jer znanja kako da poboljšaju život građana, ili unaprede funkcionisanje i brzinu rasta privrede - nema.- Već pet godina ceo svet potresaju velike svetske krize, počev od pandemije koronavirusa, preko energetske krize, rata u Ukrajini, trgovinskog rata i tako dalje. Ali, ništa me od toga nije prepalo toliko, kao ideja Nikezića da zna nešto o ekonomskim temama. Jer, to smo već sve videli, znate, to su one godine do 2012, kada je Srbija bila pred bankrotom, bez novca na računu za isplatu penzija. Godine u kojima je Nikezić, sa svojom porodicom vršljao po javnom novcu države Srbije. Ne ponovilo se.Ono što u tim godinama nikada nismo videli, je da Srbija iole bezbedno prođe kroz bar neku krizu, bez da ona pređe preko leđa naših građana. Srbija je u tih istih pet godina pokazala da više nije zemlja čiji finansijski sistem potapa i najmanji svetski talas krize, što je bio slučaj sa svakom prethodnom krizom. I ne samo da je naša ekonomija postala otporna, fleksibilna, reformisana na način da reaguje zaštitnički i zadrži konce u svojim rukama, to su godine kada smo otvorili pola miliona novih radnih mesta, kada smo privukli rekordne sume direktnih stranih investicija koje premašuju pet milijardi evra godišnje, kada smo podigli prosek plata i penzija sa nekada mizernih 330, odnosno 200 evra i danas stremimo ka proseku penzija od 650 evra i plata od 1.400 evra što je postavljen cilj za 2027. godinu - napisao je Mali pa zaključio:- Biće nam, Nikeziću, naša Srbija jako lepa. Jedva čekamo svi tu 2027. Da vidite šta smo sve mogli mnogo ranije, da ste samo nešto umeli. Uživajt