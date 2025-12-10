PROSINEČKI PONOVO SELEKTOR! Neobična destinacija za bivšeg trenera Crne Gore
Hrvatski trener Robert Prosinečki imenovan je danas za novog selektora fudbalske reprezentacije Kirgistana.
Prosinečki je ugovor sa Fudbalskim savezom Kirgistina (KFU) potpisao do kraja 2026. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.
"Ako reprezentacija Kirgistana po njegovim vođstvom bude uspešna na Kupu Azije 2027, onda će ugovor biti produžen na još tri godine", navodi se u saopštenju KFU.
Predsednik KFU Kambiček Tašijev izjavio je da je uveren da će Prosinečki da donese novu energiju, da podigne kvalitet igre i da unapredi rezultate reprezentacije Kirgistana, koja se trenutno nalazi na 104. mestu rang liste FIFA.
Prosinečki (56) je ranije bio selektor Crne Gore, BiH i Azerbejdžana, a samostalno je trenirao Crvenu zvezdu, Kajzeri, Denizli, Olimpiju i Rudeš.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
