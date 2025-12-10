Fudbal

PROSINEČKI PONOVO SELEKTOR! Neobična destinacija za bivšeg trenera Crne Gore

Filip Milošević

10. 12. 2025. u 12:47

Hrvatski trener Robert Prosinečki imenovan je danas za novog selektora fudbalske reprezentacije Kirgistana.

ПРОСИНЕЧКИ ПОНОВО СЕЛЕКТОР! Необична дестинација за бившег тренера Црне Горе

FOTO: M. Vukadinović

Prosinečki je ugovor sa Fudbalskim savezom Kirgistina (KFU) potpisao do kraja 2026. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

"Ako reprezentacija Kirgistana po njegovim vođstvom bude uspešna na Kupu Azije 2027, onda će ugovor biti produžen na još tri godine", navodi se u saopštenju KFU.

Predsednik KFU Kambiček Tašijev izjavio je da je uveren da će Prosinečki da donese novu energiju, da podigne kvalitet igre i da unapredi rezultate reprezentacije Kirgistana, koja se trenutno nalazi na 104. mestu rang liste FIFA.

Prosinečki (56) je ranije bio selektor Crne Gore, BiH i Azerbejdžana, a samostalno je trenirao Crvenu zvezdu, Kajzeri, Denizli, Olimpiju i Rudeš.

