ŠUMARSKI FAKULTET DOMAĆIN SRPSKO-KINESKOG ŠUMARSKOG FORUMA: Mladi istraživači predstavljaju inovacije u šumarstvu

NA Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 10. do 12. decembra održaće se nacionalni skup Srpsko-kineski šumarski forum pod nazivom "Šume budućnosti – izazovi, mogućnosti i integrisani pristupi“.

Događaj se organizuje u saradnji sa Fakultetom za šumarstvo i biotehnologiju Univerziteta iz Zhejianga, i predstavlja platformu za unapređenje međunarodne saradnje u oblasti šumarstva, ekološkog inženjerstva i održivog razvoja.

Forum će okupiti naučnoistraživačke radnike, eksperte, i studente koji će razmeniti najnovija saznanja iz oblasti šumarstva, pejzažne arhitekture, hortikulture, tehnologije drveta i ekološkog inženjeringa. Učesnici će tokom trodnevnog programa diskutovati o održivom upravljanju šumama, rešenjima za unapređenja zaštite zemljišta i vodnih resursa, kao i razvoja zelenih tehnologija, biomase i novih materijala u uslovima klimatskih promena.

Jedan od ključnih ciljeva foruma biće isticanje inovacija u šumarstvu, uz posebno naglašavanje uloge mladih istraživača u rešavanju globalnih izazova. Ovaj skup ima za cilj da doprinese jačanju međunarodne naučne saradnje i razmeni stručnog znanja između Srbije i Kine, kao i da promoviše integrisani pristup u zaštiti životne sredine.

Motto Šumarskog fakulteta, "Priroda se brani znanjem", odražava ključnu poruku foruma, koji će pružiti prostor za dijalog i razvoj novih rešenja za očuvanje i unapređenje prirodnih resursa.