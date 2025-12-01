ŠUMARSKI FAKULTET DOMAĆIN SRPSKO-KINESKOG ŠUMARSKOG FORUMA: Mladi istraživači predstavljaju inovacije u šumarstvu
NA Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 10. do 12. decembra održaće se nacionalni skup Srpsko-kineski šumarski forum pod nazivom "Šume budućnosti – izazovi, mogućnosti i integrisani pristupi“.
Događaj se organizuje u saradnji sa Fakultetom za šumarstvo i biotehnologiju Univerziteta iz Zhejianga, i predstavlja platformu za unapređenje međunarodne saradnje u oblasti šumarstva, ekološkog inženjerstva i održivog razvoja.
Forum će okupiti naučnoistraživačke radnike, eksperte, i studente koji će razmeniti najnovija saznanja iz oblasti šumarstva, pejzažne arhitekture, hortikulture, tehnologije drveta i ekološkog inženjeringa. Učesnici će tokom trodnevnog programa diskutovati o održivom upravljanju šumama, rešenjima za unapređenja zaštite zemljišta i vodnih resursa, kao i razvoja zelenih tehnologija, biomase i novih materijala u uslovima klimatskih promena.
Jedan od ključnih ciljeva foruma biće isticanje inovacija u šumarstvu, uz posebno naglašavanje uloge mladih istraživača u rešavanju globalnih izazova. Ovaj skup ima za cilj da doprinese jačanju međunarodne naučne saradnje i razmeni stručnog znanja između Srbije i Kine, kao i da promoviše integrisani pristup u zaštiti životne sredine.
Motto Šumarskog fakulteta, "Priroda se brani znanjem", odražava ključnu poruku foruma, koji će pružiti prostor za dijalog i razvoj novih rešenja za očuvanje i unapređenje prirodnih resursa.
Preporučujemo
ZLATNI INDEKSI ZA GENERACIJU '75: Svečanost na Mašinskom fakultetu
24. 11. 2025. u 11:47
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)