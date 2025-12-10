ŽREB REKAO SVOJE: Evo protiv koga će igrati kadetska reprezentacija Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo
Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije (U-17) igraće u grupi A5 završne runde kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2026. protiv Belgije, Švajcarske i Kipra, odlučeno je danas žrebom u Nionu.
Utakmice su na programu od 23. do 31. marta naredne godine u formatu mini-turnira. UEFA je posle žreba objavila da će Srbija biti domaćin turnira grupe A5.
Sastavi grupa:
Grupa A1: Nemačka, Francuska, Slovenija, Severna Makedonija.
Grupa A2: Island, Portugalija, Italija, Rumunija.
Grupa A3: Švedska, Crna Gora, Grčka, Norveška.
Grupa A4: Češka, Kazahstan, Austrija, Danska.
Grupa A5: Belgija, Kipar, Srbija, Švajcarska.
Grupa A6: Španija, Turska, Škotska, S. Irska.
Grupa A7: R. Irska, Slovačka, Hrvatska, Poljska.
Plasman na EP 2026. izboriće samo pobednici grupa. EP će biti održano od 25. maja do 7. juna naredne godine u Estoniji.
