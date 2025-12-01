VEZE MATEMATIKE I VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U Novom Sadu počeli "Dani matematike" na Prirodno-matematičkom fakultetu

POSEBNOM sesijom seminara, „Fundamenti matematike“ i „Bogoljub Stanković“ , posvećena nedavno preminulom profesoru Aleksandu Pavloviću Caletu, juče je počela tradicionalna manifestacija "Dani matematike u Novom Sadu" na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

S.B.

Do subote, 6. decembra,u organizaciji Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Društvo matematičara Novog Sada, biće održan niz predavanja, seminara, takmičenja...

- U utorak, 2. decembra u 13 časova je naučno-popularno predavanje pod naslovom „I bi svetlost: kako se od prekidača za osvetljenje stiže do delta-funkcije?“ Sreda je Dan metodike nastave matematike, i posvećen je nedavno preminuloj profesorici Đurđici Takači. Dva naučna predavanja pod naslovom „Canone inverso“ i „Velika prevara – O najtežem problemu koji se rešava u polinomnom vremenu“ možemo čuti u četvrtak, sa početkom u 12 časova. Svi prijavljeni učesnici će u četvrtak u 19 časova moći da se oprobaju na veoma popularnom pab kvizu u klubu Beza- ističu organizatori.

Manifestacija se završava u subotu, 6. decembra, svečanom dodelom nagrada pobednicima konkursa „Matematički kalendar“ i Novosadskim matematičkim mini-seminarom za profesore matematike. Tom prilikom će biti predavanja na temu optimalnog pakovanja sfera kao i veze veštačke inteligencije i matematike.

Sva predavanja od ponedeljka do četvrtka će biti održana u Klubu nastavnika Departmana za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovića 4, i ulaz je slobodan za sve ljubitelje matematike.

Seminar za nastavnike matematike je u subotu, u Amfiteatru 7, Departmana za matematiku i informatiku, i za prisustvo je potrebno prijaviti se preko sajta Društva matematičara Novog Sada www.dmns.edu.rs.