NEMA UPISA BEZ NADOKNADE NASTAVE: Ministar prosvete se upravo oglasio

MINISTAR prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da, zbog višemesečne blokade i činjenice da se na fakultetima i u školama nije odvijao nastavni proces, upis na visokoškolske ustanove nije moguće organizovati u junu, jer prijemni ispiti slede po okončanju nastave u tekućoj školskoj godini.

Stanković je rekao za Tanjug da je u skladu sa zakonom i autonomijom univerziteta koju zakon garantuje, organizacija nastave, prijemnih ispita, upisa i početka sledeće školske godine u isključivoj nadležnosti visokoškolskih ustanova. Kako je rekao, novi brucoši mogu da se upišu samo onda kada se završi proces nadoknade nastave i ispitni rokovi koje visokoškolske ustanove duguju studentima.

- Izvesno je da će doći do promena univerzitetskog kalendara. Postoje planovi nadoknade koje su predložili profesori fakulteta koji podrazumevaju nadoknadu u rasponu od 10 do 24 nedelje. Ministarstvo i Vlada Srbije će prihvatiti sve predloge univerzitetskih vlasti u pogledu promene kalendara, zato što želimo da deci i njihovim roditeljima omogućimo normalno studiranje, ali prethodno fakulteti i univerziteti moraju da ispune ono što je njihova dužnost, a to je nastava, ispiti, predavanja, vežbe konsultacije i slično. Nedopustivo je da ovu generaciju lišimo mogućnosti da nešto nauče i steknu znanje, samo da bi fakulteti upisali novu generaciju - naveo je ministar.

Stanković je rekao da Vlada Srbije održava dijalog sa rektorima u cilju normalizacije situacije, kako studenti ne bi izgubili godinu i naglasio da je zadatak ministarstva da stvori infrastrukturne uslove i pretpostavke i obezbedi neophodna sredstva za organizaciju nastave.

- Država je obezbedila zgrade i laboratorije, a sredstva za stalne i ostale materijalne troškove, kao i za plate zaposlenih su obezbeđena budžetom Republike Srbije za 2025. godinu. Prenos ovih sredstava visokoškolskim ustanovama zavisi od realizacije nastave - rekao je on.

Ministar je poručio da je za sve u ovom društvu, pre svega za studente, ali i za nastavnike, važno da se obnovi nastavni proces.

- Ključna poruka koju želim da pošaljem je: đaci u škole, studenti u amfiteatre, profesori za katedre. Politika na stranu, kad joj dođe vreme i u slobodno vreme kada se završi posao u obrazovnoj ustanovi - rekao je ministar Stanković.

Ocenio je da sve što se dešavalo u prethodnom periodu ima svoju cenu, a da je ulog opstanak visokog školstva u Srbiji.

- Nadam se da će epilog biti njegov opstanak, koji u ovom trenutku počiva na volji dekana i rektora, koja je, na žalost, promenjiva i nije uvek dobra - zaključio je ministar Stanković.