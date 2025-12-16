OSVOJILI OSAM MEDALJA: Uspeh naši učenika na Iranskoj geometrijskoj olimpijadi
EKIPA Srbije je i ove godine ostvarila izuzetan uspeh na Iranskoj geometrijskoj olimpijadi i osvojila osam medalja. Posebno su se istakli takmičari u naprednoj kategoriji i potvrdila visok nivo znanja i kontinuitet vrhunskih rezultata naših učenika na međunarodnim takmičenjima iz matematike.
U elementarnoj kategoriji bronzana medalja pripala je Ahu Jusufoskom, dok je srebro u srednjoj osvojio Nenad Marković, a bronzu Vanja Miladinović i Đorđe Šekarić. Stefan Šebez bio je najbolji u naprednoj kategoriji sa zltanom medaljom, Jegor Gramatčikov je zauzeo vicešampionsku poziciju, a bronzano odličje pripalo je Petru Banoviću i Nini Šušić. Lider ekipe Srbije bio je dr Miljan Knežević, docent na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Iranska geometrijska olimpijada (Iran Geometry Olympiad – IGO) je prestižno međunarodno takmičenje iz geometrije na kojem učenici iz celog sveta odmeravaju znanje u rešavanju zahtevnih geometrijskih problema. Takmičenje je i ove godine održano u oktobru 2025. godine, a Srbija je na njemu učestvovala po četvrti put. Na ovogodišnjem nadmetanju učestvovale su hiljade učenika iz brojnih zemalja, a takmičenje je realizovano tako što su učenici radili zadatke u svojim zemljama pod nadzorom nacionalnih lidera, dok su najbolji radovi u svakoj kategoriji slati organizatorima u Iran. Takmičenje u Srbiji održano je u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Učesnici su bili podeljeni u tri kategorije: elementarnu (7. i 8. razred), srednju (1. i 2. razred srednje škole), naprednu (3. i 4. razred srednje škole).
