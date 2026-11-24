U OMLADINSKOM centru OPENS u Novom Sadu (Bulevar despota Stefana 5), u nedelju 29. novembra održaće se OBRT fest koji spaja kulturu, ekologiju i druženje, a ulaz na sve programe je besplatan.

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OBRT fest počeće u 16 časova velikom razmenom knjiga, koja će trajati do 19 časova. Umesto da pročitani naslovi ostanu zaboravljeni na policama, OBRT im pruža priliku da pronađu nove čitaoce. Posetioci mogu da donesu knjige koje žele da podele sa drugima, pronađu nešto novo za čitanje i tako postanu deo jedne jednostavne, ali važne ideje – da dobre priče ne moraju da imaju samo jednog vlasnika.

Razmena funkcioniše po jednostavnom principu: svaka doneta knjiga donosi jedan bod, koji posetioci mogu da iskoriste za izbor drugog naslova. Tako pet donetih knjiga znači pet novih prilika za čitanje. Posebno iznenađenje biće Blind Mystery Book sekcija, u kojoj će posetioci moći da podele svoju omiljenu knjigu i prepuste drugima zadovoljstvo otkrivanja njihove preporuke.

Kako nijedna dobra priča ne mora da se završi na poslednjoj stranici, knjige koje nakon razmene ostanu bez novih vlasnika biće donirane Svratištu za decu i mlade i Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, u skladu sa njihovim potrebama i sadržajem knjiga.

Poseban doprinos događaju daće i udruženje Svetionik u plavom, koje okuplja roditelje dece i mladih iz spektra autizma i posvećeno radi na njihovom aktivnijem uključivanju u društveni i radni život. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa njihovim radom i kupe ručno izrađene proizvode. Kroz radno-okupacione radionice članovi udruženja izrađuju reciklirani papir i različite upotrebne predmete, pokazujući kako kreativnost, ponovna upotreba materijala i društvena inkluzija mogu da idu ruku pod ruku.

Pored razmene, svi prisutni uživaće u opuštenoj atmosferi uz muziku, tople napitke i kutak za druženje i predah. Program će upotpuniti i kolažne radionice, dok će za najmlađe biti obezbeđen poseban kutak sa kreativnim i zabavnim sadržajima.

Kada se knjige zatvore, otvara se filmsko platno. Od 19.30 časova na programu su kratki filmovi koji se bave odnosom čoveka prema prirodi, uticajem naših svakodnevnih odluka na životnu sredinu i mogućnostima za promenu. Različiti autorski pogledi podsetiće publiku da ekologija nije samo tema velikih rasprava, već i pitanje malih izbora koje pravimo svakog dana.

OBRT fest nastaje iz ideje da briga o životnoj sredini ne mora da počne velikim gestovima. Ponekad je dovoljno da razmenimo knjigu, produžimo život nečemu što već imamo ili odvojimo vreme za priču koja će nas podstaći na razmišljanje.

Prvo izdanje festivala zato je poziv Novosađanima i Novosađankama da provedu jedno drugačije nedeljno popodne, otkriju nove priče, upoznaju ljude i budu deo događaja koji pokazuje da male promene mogu imati veliki značaj.

Organizator OBRT festa je Omladinski savez udruženja OPENS, a realizaciju je finansijski podržala Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.