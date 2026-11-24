Izraelci upisali novi trijumf.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva pobedili su večeras u Minhenu ekipu Bajerna rezultatom 87:79 u utakmici 14. kola Evrolige.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Roman Sorkin sa 17 poena, dok su bivši igrač Partizana Jam Madar i Džimi Klark dodali po 13.

Kod domaćih, najbolji su bili još jedan doskorašnji as crno-belih Dvejn Vašington i Mardžon Bošam, koji su postigli po 13 poena.

Road W for @MaccabiTLVBC ✔️ #EveryGameMatters https://t.co/VOe5fIbsOE — EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026

Košarkaši Bajerna se nalaze na 17. mestu na tabeli Evrolige sa četiri pobede i 10 poraza, dok je Makabi na 18. poziciji sa istim skorom.

Bajern će u narednom, 15. kolu dočekati Pariz, dok će Makabi gostovati Baskoniji.

EVROLIGA, 14. kolo:

Utorak:

Bešiktaš - Pariz 88:76

/Roden 21 - Voker 24/

Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108



Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87

/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/

Valensija - Panatinaikos /u toku/

Asvel - Olimpija Milano /u toku/

Barselona - Fenerbahče /u toku/

Sreda

Dubai - Partizan 17.00

Olimpijakos - Hapoel Tel Aviv 20.15

Baskonija - Efes 20.30

Real Madrid '- Žalgiris 20.45

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