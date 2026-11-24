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Košarkaši Makabija iz Tel Aviva pobedili su večeras u Minhenu ekipu Bajerna rezultatom 87:79 u utakmici 14. kola Evrolige.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Roman Sorkin sa 17 poena, dok su bivši igrač Partizana Jam Madar i Džimi Klark dodali po 13.
Kod domaćih, najbolji su bili još jedan doskorašnji as crno-belih Dvejn Vašington i Mardžon Bošam, koji su postigli po 13 poena.
Košarkaši Bajerna se nalaze na 17. mestu na tabeli Evrolige sa četiri pobede i 10 poraza, dok je Makabi na 18. poziciji sa istim skorom.
Bajern će u narednom, 15. kolu dočekati Pariz, dok će Makabi gostovati Baskoniji.
EVROLIGA, 14. kolo:
Utorak:
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87
/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/
Valensija - Panatinaikos /u toku/
Asvel - Olimpija Milano /u toku/
Barselona - Fenerbahče /u toku/
Sreda
Dubai - Partizan 17.00
Olimpijakos - Hapoel Tel Aviv 20.15
Baskonija - Efes 20.30
Real Madrid '- Žalgiris 20.45
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