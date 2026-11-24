DOK zvanični Zagreb u Ustavu drži antifašizam, na terenu se odvija sistematsko brisanje genocidne prošlosti. Poklič "Za dom spremni" prešao je put od navijačkih tribina do zvaničnih komemoracija. U praksi se revizija istorije u Hrvatskoj gura kroz školske programe, proglašavanje Jasenovca za radni logor, finansiranje spornih udruženja, pravljenje ustaškog Zida plača od Blajburga, izgradnju spomenika braniteljima "Vrata Hrvatske" u Jasenovcu, nad kostima pobijenih i relativizaciju Jasenovca i totalnog genocida počinjenog nad Srbima, Jevrejima i Romima.