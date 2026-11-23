NA našoj pozorišnoj sceni Vesna Stanković jedinstvena je pojava - čudood žene i glumice. Član je ansambla Jugoslovenskog dramskog već dvadesetšest godina, baš onoliko koliko ima i od kada je osnovala svoju trupu "Balkan Novi Pokret".

Foto Uroš Gajić

U matičnoj kući igra u samo dve predstave, "Gospođici" i "Pučini" (poslednja premijera bila pre šest godina), ali se Vesna u međuvremenu naigrala! Do sada je napisala i izrežirala tridesetak predstava, sa kojima je učestvovala na više od dvadeset međunarodnih festivala. I uprkos borbi sa podmuklom bolešću, na svom repertoaru čvrsto drži čak dvanaest "živih" predstava.

Novi naslov upisala je u biografiju ovih dana: Nušićevu "Gospođu ministarku" u prepunoj sali Centra za kulturu "Vlada Divljan". Celo gledalište ispratilo je ansambl na nogama, a glavnu junakinju (koja potpisuje i dramatizaciju i režiju) obasulo je buketima cveća, gromoglasnim pljeskom i iskrenim divljenjem.

- Živka je moja životna želja. Nušićev humor razobličava srpski mentalitet i strast prema vlasti bez zlobe, kroz duboko razumevanje i opravdanje ljudskih slabosti. Pokondirena i nesnađena u novoj ulozi, Živka donosi nepromišljene odluke koje preokreću ne samo njen život, već i sudbinu čitave porodice - objašnjava Vesna Stanković. - Želela sam da je prikažem kao stvarnu osobu: skromnih prihoda, skromnog intelektualnog statusa, koja se iznenada našla u situaciji koju ne može da kontroliše. Želje su jedno, mogućnosti nešto sasvim drugo. Za mene je Živka tragičan lik, žrtva izgubljenih iluzija.

Na pitanje zašto se baš sada odlučila za "Gospođu ministarku" i sa kakvim se izazovima suočila, Vesna odgovara:

Foto Uroš Gajić

- Još od studentskih dana najviše sam volela da dobijem zadatak iz Nušićevih dela. Tada se i formirala ideja o tome da ću jednog dana, kad dođem u "prave godine", igrati baš Živku ministarku. Tri decenije kasnije, shvativši da mi niko iz nekog institucionalnog pozorišta to neće ponuditi (a već naviknuta da sama sebi ispunjavam sve pozorišne želje), poduhvatila sam se ovog velikog posla. To je najveći i najzahtevniji komad koji sam do sada radila. Dodatni problem bio je što imam višestruku ulogu - najpre kao dramaturg, zatim producent, pa reditelj, glumica i najzad organizator.

Kako kaže, kad god je gledala neku Živku, imala je utisak da je glumica koja je igra ne voli i ne brani dovoljno. Da je najčešće primitivna, ponekad zla, bahata, neuračunljiva, prepotentna:

- Činilo mi se da u sebi nosim Živku koju dobro poznajem. Priprostu ženu, ali i brižnu majku, posvećenu porodici, mužu. Poštenu, mada skromnih materijalnih i intelektualnih mogućnosti. I kao takva, kad je katapultirana u potpuno drugu dimenziju u kojoj misli da može da leti, zapravo joj se čitav svet urušava. Za mene je Živka tragikomična ličnost, pa je najveći kompliment mojoj interpretaciji što su u publici mnogima krenule suze iz saosećanja sa njom.

Imala je naša sagovornica i dodatni izazov da se sve vreme nosi sa rediteljskim i glumačkim zadatkom, gradeći predstavu iz dve vizure i uz pomoć sjajnog, mladog ansambla:

- Bavim se paralelno režijom i glumom već dugo i navikla sam na da na sceni neprestano gledam glumce oko sebe, dajem im indikacije tokom proba, brinem da li je muzika počela na vreme, pratim svaki postupak, pa odmah reagujem i ispravljam. O sebi najmanje razmišljam i svojom ulogom se najmanje bavim. Moja "gluma" nekako dođe tek na kraju. Ali, važno je da dođe. Inače, rado gledam ispitne predstave studenata glume. I dobro uočavam. Volim mlade glumce, volim talentovane ljude, a naročito imam empatiju prema glumcima koji su "skrajnuti", nepravedno zapostavljeni, zaboravljeni. I onda sebi dam zadatak da ih svetu pokažem. E, to radim i u "Gospođi ministarki", kad tokom predstave sednem u publiku i pustim mlade da se na sceni razigraju. Ne zna se ko više uživa, publika ili ja.

Autorski tim KOREDITELj predstave je Dušan Matejić (inače bravurozni zet Čeda), kostimograf Marija Tavčar, kompozitor Branislav Pipović, koreograf Boris Lukman, a dizajner svetla Radomir Stamenković. U ansamblu predstave su i Zoran Ćosić, Nemanja Stamatović, Jelisaveta Koraksić, Mila Lalović, Anđela Kolašinac, Aleksandra Urošević, Dragan Petrović i Svetozar Babić. Sledeće izvođenje je 27. novembra u Centru za kulturu "Vlada Divljan".

Gotovo je neumesno ovakvoj "glumačkoj pojavi" postaviti pitanje odakle crpi volju, snagu, beskrajnu radnu energiju, istovremeno se noseći sa ozbiljnom bolešću. Ali, Vesna bez zadrške odgovara:

- Nisam sigurna da poznajem još nekog glumca koji sa toliko strasti voli svoj poziv. Meni je gluma posao, uz to je i spas, ljubav, potreba, čežnja, radost, beg, katarza, terapija. Dve i po godine se borim "prsa u prsa" sa ozbiljnom dijagnozom (ovo je čak jezički kalambur, jer je u pitanju rak dojke). Još sam u procesu lečenja, ali mi tu snagu, energiju i volju za životom, stvaranjem, druženjem, borbom - daje najviše upravo boravak na sceni. Kad mi je najgore bilo, ja sam se lečila pozorištem.

Ima li neostvarenih želja, koji bi novi naslov i zadatak sebi dodelila?

- Ne razmišljam nikad o novoj ulozi ili komadu koji želim da radim. "Gospođa ministarka" je jedino što sam zaista želela, sve do sada mi je samo "dolazilo". I Lina i Milunka Savić. I svi moji kabarei, monodrame, komedije, sve se samo nametalo. Ja samo razmišljam sa kojim bih glumcima volela nešto da radim. A spisak je golem. Idemo polako, od Nove godine. Ali, ovog puta nešto malo, s malo glumaca na sceni.