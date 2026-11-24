"VRH JNA NIJE SHVATIO ISTORIJSKI TRENUTAK" Ovako je Lazanski govorio o kraju Jugoslavije
JUGOSLAVIJA se raspala iznutra, govorio je svojevremeno srpski novinar, vojnopolitički komentator i diplomata Miroslav Lazanski koji je preminuo 2021. godine.
- Generali su tražili da ih političari zaštite i da spreče rasturanje i države i armije, umesto da armija sprečava rasturanje države - govorio je Lazanski i rekao da je to greška vrha JNA.
On je objasnio da vrh JNA nije shvatio istorijski trenutak.
- Zato su i završili kako su završili - pričao je Lazanski za Balkan info.
Lazanski je mislio da je vojska mogla da izvrši vojni udar i da spreči građanski rat i raspad zemlje.
- Krajnji rok je bio januar 1991. godine kada je Hrvatska uvezla ilegalno oružje iz Mađarske. Generali nisu imali hrabrosti da povuku istorijske poteze - govorio je on.
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