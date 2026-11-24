PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da nije znao za dogovore Željka Ražnatovića Arkana sa Haškim tribunalom u trenutku kad je Arkan bio ubijen.

Foto: Printskrin Hepi TV

Šešelj je rekao da je haško Tužilaštvo potvrdilo da je Arkan dao iskaz i da su vođeni pregovori.

- Nisu mi nikad dali ta dokumenta, a morali su - rekao je lider radikala svojevremeno za Hepi TV.

Predsednik SRS je objasnio da je informaciju da je Arkan ušao u pregovore sa Haškim tribunalom prvo dobio od nekih domaćih advokata, a kasnije je to isto čuo na hrvatskoj televiziji.