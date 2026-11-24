MOŽETE istog dana da napišete nešto zaista dobro i nešto užasno loše - malo je pisaca koji bi ovako opisali sopstveni posao, naročito kada iza sebe imaju milione čitalaca i junaka čije ime odavno živi nezavisno od svog tvorca.

Foto: D. Milovanović

Ju Nesbe, međutim, kako objašnjava u ekskluzivnom razgovoru za "Večernje novosti", nema potrebu da čuva mit o književnom geniju. Naprotiv, ume da pročita ono što je napisao prethodnog dana i pomisli da bi ga bilo sramota da je takav tekst napisao čak i sa petnaest godina.

U tome je možda i ključ njegovog odnosa prema književnosti: nema sigurnih pobeda, nema konačnih odgovora, a ni uspeh nije garancija da će sledeća stranica biti dobra. Čovek koji je stvorio Harija Hulea, jednog od najprepoznatljivijih detektiva savremene kriminalističke književnosti, i dalje sebi dopušta da sumnja u ono što radi. I ne pokušava da tu sumnju sakrije.

Ali ako postoji nešto u šta Nesbe ne sumnja, to je da je ljudska priroda mnogo komplikovanija od podele na dobre i loše. Decenijama istražuje njene najmračnije predele, piše o ubicama, nasilju, psihopatama i ljudima koji su prešli granicu kojoj većina nikada ne bi ni prišla. Ipak, ne smatra da ga je taj svet zarobio.

- Privlači me mračna strana ljudske prirode, i kao čitaoca i kao pisca. Ali, srećom, umem da razlikujem svet književnosti od stvarnog sveta. Kao pisac mogu da uđem u taj svet i da iz njega izađem. Nisam u njemu zarobljen - kaže svetski pisac za naš list.

Uz osmeh dodaje i da veruje kako je on ostao mentalno zdrav, "iako pisanje možda nije". Ta rečenica zvuči kao šala, ali otkriva i nešto o njegovom odnosu prema poslu: pisanje za njega nije bezbedno prepričavanje tuđih nesreća, već ulazak u prostor u kojem se čovek suočava sa onim što bi najradije izbegao. Ipak, Nesbe ne želi da se zlo posmatra kao nešto što je moguće jednostavno objasniti, a još manje kao nešto što pripada samo "drugima".

- Nije sve što sam video bilo lepo, ali drago mi je što sam istraživao i one ružne strane. Ljubaznost je fascinantna, baš kao i zlo - dodaje on.

Ta poslednja misao možda govori više o njegovoj književnosti nego sve priče o ubistvima i kriminalističkim zapletima. Nesbe ne istražuje samo kako neko postaje zločinac, već i koliko su naše predstave o dobru, zlu i moralu podložne promenama.

- Naivno je misliti da nismo proizvodi svog vremena i kulture. Mnogo toga što je bilo prihvatljivo pre dvadeset, trideset ili pedeset godina danas više nije. I moji stavovi su se menjali. To ne znači da sam tada bio loš čovek, niti da sam danas moralno dobar čovek - objašnjava Ju.

Preporuka KADA bi morao da izabere sopstvenu knjigu i pročita je kao da ne zna ko ju je napisao, Nesbe bi posegnuo za "Crvendaćem", romanom koji je za njega posebno ličan jer u sebi nosi i delove života njegovog oca. Pomenuo bi i "Kraljevstvo", knjigu za koju kaže da bi voleo da ju je sam napisao.

Zato mu je, kako kaže, važna tolerancija - svest da ono što je za jednog čoveka istinito i moralno ispravno ne mora nužno biti takvo za drugog. Zlo se ne može uvek odvojiti od vremena, okolnosti i društva u kojem nastaje. Nešto što se događa u ratu posmatramo drugačije nego kada se dogodi u miru. A granica između heroja i psihopate, ume da primeti, ponekad zavisi i od toga ko priču pripoveda. Betmen je u jednoj kulturi heroj, u drugoj psihopata.

Iz takvog pogleda na svet nastao je i Hari Hule - junak koji nije napravljen da bi se dopao svima, niti da bi bio jednostavan za razumevanje. Kada bi ga sreo u baru, Nesbe pretpostavlja da ne bi bio naročito razgovorljiv. Verovatno bi sedeo sam ili sa dvoje-troje bliskih prijatelja. Ipak, ako bi razgovor nekako počeo, pisac misli da bi mu se dopao. Samo, ne očekuje da druženje bude lako.

Autsajderski osećaj NESBE se osvrnuo i na njegov pogled na Ameriku, zemlju čija je kultura snažno uticala na njega, ali koju istovremeno posmatra kao neko ko joj pripada i ne pripada. Njegov otac, kao i baka i deka, odrasli su u Americi, pa mu je ta zemlja bliska. Ipak, sebe vidi kao autsajdera. Iz te perspektive primećuje i oštar kontrast između američkog i norveškog društva: Ameriku opisuje kao jedno od najnasilnijih društava na zapadnoj hemisferi, dok je Norveška, kako kaže, na sasvim drugom kraju tog spektra.

- Hari je veoma intenzivan. To je onaj prijatelj sa kojim provedete vikend, a onda ga u ponedeljak ne pozovete. Jednostavno je previše - objašnjava on kroz smeh.

U ovoj duhovitoj proceni ima i nečeg nežnog: Nesbe o svom junaku govori kao o nekome koga poznaje izbliza, ali od koga je ponekad potrebno napraviti distancu. Čitaoci, međutim, ne moraju da brinu da će pisac zauvek ostati vezan za njega. Naprotiv, jedna od najzanimljivijih stvari koje kaže jeste da ne oseća nikakvu obavezu da nastavi da piše o Huleu samo zato što ga publika to očekuje.

- To je privilegija pisca - da može da prestane da piše o Hariju Huleu. Ne osećam da dugujem čitaocima bilo kakvu obavezu. Ne osećam lojalnost prema njima u tom smislu - kaže Ju.

Podseća da je u poslednjih dvadeset godina napisao više samostalnih romana nego knjiga o svom najpoznatijem junaku. Čitaocima, slikovito objašnjava, može da otvori vrata svog sveta, ali ne namerava da zbog njih menja nameštaj, jelovnik ili muziku. On je domaćin i sam bira o čemu će se razgovarati. Ako se gostima ne dopada, postoje hiljade drugih mogućnosti.

Džim Tompson kao uzor POSEBNO je zanimljivo što pisac koji je toliko uspeha postigao upravo pričama o zločinu, ne govori o sopstvenom radu kao o nečemu što je jednom zauvek savladao. Kada se govori o književnim uzorima, izdvaja Džima Tompsona, američkog pisca kriminalističkih romana iz pedesetih godina. Njegova najbolja dela smatra genijalnim, ali podseća da je pisao i osrednje, pa i veoma loše knjige. Teško je, kaže, poverovati da je sve to napisao isti čovek. A upravo je to možda najpošteniji opis stvaralaštva: između onoga što je izuzetno i onoga što ne valja ponekad je samo jedan dan, jedna stranica, jedna odluka.

Takva sloboda, ipak, ne znači da je imun na ono što popularnost donosi. Autor je svestan da uspeh može biti opasan upravo zato što ne mora da se pokaže kao opasnost.

- Teško mi je da kažem da li je uspeh promenio mene. Ne pokušavam svesno da udovoljim čitaocima. Možda ipak postoji deo mene koji to želi. Nadam se da nije tako, ali ne mogu da budem siguran - objašnjava pisac.

Zašto onda uopšte čitamo priče o nasilju, zločinu i ljudima koji prelaze granice? Nesbeov odgovor nije da nas privlači samo uzbuđenje. Mnogo je dublji: književnost nam daje ono što život često uskraćuje - osećaj da događaji imaju neki red, početak, kraj i značenje.

- Priče stvaraju red iz haosa. Pokušavamo da damo smisao stvarima koje ga nemaju. Život u priči ima početak i kraj koji nečemu vodi. Postoji povezanost, postoji značenje. Mislim da zato čitamo i pišemo priče - da bismo pronašli smisao u haotičnom svetu i u sopstvenom životu - dodaje on.