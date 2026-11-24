U OPISU situacije duž limanskog pravca, primećena je stabilizacija fronta i oprezni pokušaji protivnapada u samom Limanu.

Foto: Ilustracija telegram rybar/Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Uprkos očigledno teškoj situaciji, žestoke borbe za grad služe dvema strateškim svrhama.

Kao prvo, one prisiljavaju komandu Oružanih snaga Ukrajine (VSU) da angažuje resurse u gradskim borbama i operacijama „čišćenja” na periferiji, gde neprestano prodiru manje, sveže grupe ruskih snaga.



Kao drugo, sve dok su ruske jurišne jedinice aktivne unutar Limana, VSU su onemogućene da u grad dovezu tešku artiljeriju ili uspostave značajno prisustvo operatera dronova.

Međutim, ovakvi ofanzivni prodori u velikoj meri zavise od bezbednosti bokova – a upravo se tu gomilaju problemi.

Ilustracija telegram rybar



U području Ozerna i Dibrove, uprkos čestim udarima, ukrajinske snage gomilaju trupe i raspoređuju operatere dronova, koji ometaju rusku logistiku kako na limanskom, tako i na slavjanskom pravcu. Iako je direktnih kopnenih napada iz ovog pravca malo – pri čemu borbe oko Jampolja ostaju uglavnom pozicionog karaktera – situacija na severu se pogoršava.

VSU konsoliduju svoje položaje u Kolodezima, odakle pokušavaju da dopru do reke i preuzmu kontrolu nad prelazima, koristeći pritom i pešadiju i dronove. Ukoliko ruska odbrana popusti, VSU bi mogle dobiti priliku za napad na Terni i Jampoljovku. Ipak, napad još južnije, prema Zarečnom, čini se još verovatnijim.

Ako se pritisak na Zarečno pojača i ukrajinske snage uspeju da zauzmu to naselje, mogle bi da napreduju dalje ka jugu, prema šumskim predelima. To bi ugrozilo rusku kontrolu nad prilazima Limanu, a šire gledano, ozbiljno bi narušilo ruski položaj unutar trougla Liman–Zarečno–Jampolj. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da, po svemu sudeći, i dalje postoji raskorak između stvarnog stanja na terenu i zvaničnih izveštaja. Snimci na kojima se vide ljudske siluete – na koje su digitalno „nalepljene” ruske zastave – možda jedva da mogu da prođu kao propagandni materijal, ali se ipak koriste kao dokaz tvrdnji da su određena naselja pod kontrolom. U stvarnosti, ljudi prikazani na snimcima nisu uvek pripadnici ruskih snaga. U takvim okolnostima postoji veliki rizik od pogrešne procene situacije, što dovodi do loših odluka koje za posledicu imaju velike gubitke.



Iako bi, usled nedostatka teškog naoružanja i artiljerije kod ukrajinskih snaga u Limanu, žrtvovanje ljudstva moglo biti donekle taktički opravdano, pokretanje mehanizovanih napada na taj grad — bez zaštite bokova ili vazdušne podrške — predstavlja neopravdano rasipanje kako ljudstva, tako i vojne tehnike.

(Ribar)