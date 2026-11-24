KLJUČNA BITKA NA FRONTU: Mogla bi da slomi kičmu jednoj zaraćenoj strani - Odbijeni kontranapadi VSU, ostaju problemi na bokovima Limana
U OPISU situacije duž limanskog pravca, primećena je stabilizacija fronta i oprezni pokušaji protivnapada u samom Limanu.
Uprkos očigledno teškoj situaciji, žestoke borbe za grad služe dvema strateškim svrhama.
Kao prvo, one prisiljavaju komandu Oružanih snaga Ukrajine (VSU) da angažuje resurse u gradskim borbama i operacijama „čišćenja” na periferiji, gde neprestano prodiru manje, sveže grupe ruskih snaga.
Međutim, ovakvi ofanzivni prodori u velikoj meri zavise od bezbednosti bokova – a upravo se tu gomilaju problemi.
U području Ozerna i Dibrove, uprkos čestim udarima, ukrajinske snage gomilaju trupe i raspoređuju operatere dronova, koji ometaju rusku logistiku kako na limanskom, tako i na slavjanskom pravcu. Iako je direktnih kopnenih napada iz ovog pravca malo – pri čemu borbe oko Jampolja ostaju uglavnom pozicionog karaktera – situacija na severu se pogoršava.
VSU konsoliduju svoje položaje u Kolodezima, odakle pokušavaju da dopru do reke i preuzmu kontrolu nad prelazima, koristeći pritom i pešadiju i dronove. Ukoliko ruska odbrana popusti, VSU bi mogle dobiti priliku za napad na Terni i Jampoljovku. Ipak, napad još južnije, prema Zarečnom, čini se još verovatnijim.
Ako se pritisak na Zarečno pojača i ukrajinske snage uspeju da zauzmu to naselje, mogle bi da napreduju dalje ka jugu, prema šumskim predelima. To bi ugrozilo rusku kontrolu nad prilazima Limanu, a šire gledano, ozbiljno bi narušilo ruski položaj unutar trougla Liman–Zarečno–Jampolj. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da, po svemu sudeći, i dalje postoji raskorak između stvarnog stanja na terenu i zvaničnih izveštaja. Snimci na kojima se vide ljudske siluete – na koje su digitalno „nalepljene” ruske zastave – možda jedva da mogu da prođu kao propagandni materijal, ali se ipak koriste kao dokaz tvrdnji da su određena naselja pod kontrolom. U stvarnosti, ljudi prikazani na snimcima nisu uvek pripadnici ruskih snaga. U takvim okolnostima postoji veliki rizik od pogrešne procene situacije, što dovodi do loših odluka koje za posledicu imaju velike gubitke.
Iako bi, usled nedostatka teškog naoružanja i artiljerije kod ukrajinskih snaga u Limanu, žrtvovanje ljudstva moglo biti donekle taktički opravdano, pokretanje mehanizovanih napada na taj grad — bez zaštite bokova ili vazdušne podrške — predstavlja neopravdano rasipanje kako ljudstva, tako i vojne tehnike.
(Ribar)
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