VELjKO M. (17), maturant Prve tehničke škole u Kragujevcu, uhapšen je jutros oko osam časova, nakon što je po početku nastave u prepodnevnoj smeni, ušao u hol ove obrazovne ustanove sa malokalibarskom puškom, koju je uzeo od oca, zapucao i ranio dve tetkice koje su mu se našle na putu.

Foto : V. Hadžić

Jedna od njih, Dušica R. (50) pogođena je u nogu, a druga je posečena staklom koje se rasprslo od metka koji je rikošetirao.

Kako je saopšteno, savladali su ga školski policajac i pripadnici MUP pre nego što je uspeo da ode dalje od hola škole i eventualno ustreli još nekoga. Teža tragedija izbegnuta je samo zahvaljujući tome što mu se u cevi malokalibarske puške, zaglavio metak. Šest minuta nakon inicijalne prijave, policijska patrola privela je Veljka M., koji se tereti za pokušaj ubistva, a škola je odmah evakuisana, kao i susedna Ekonomska.

Nedugo zatim, priveden je i njegov otac S. M. (49), iz sela Čumić, zbog sumnje da je odgovoran za nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je oružje, koje je koristio njegov sin, nelegalno držao u kući.

Kako se sumnja, dečak je iz puške, sa kojom se dva sata ranio slikao za društvene mreže, ispalio projektil u pravcu portirnice i probio staklo, a potom povredio spremačice. U vreme pucnjave u toku je bila nastava, tako da na hodniku i u dvorištu škole nije bilo učenika.

Napadač imao jasnu metu? PREMA tvrdnjama jednog od svedoka, napadač je imao jasnu metu i hteo je da upuca jednog učenika, a pravi masakr izbegnut je isključivo zahvaljujući tome što se metak zaglavio u cevi puške. Međutim, kako je nastava na prvom času već bila počela i đaci su bili zatvoreni u učionicama, u holu su se u tom trenutku zatekle samo radnice tehničkog osoblja. Njih dve su i povređene pre nego što je oružje zakazalo i sprečilo teže posledice. Istražitelji sada analiziraju njegov telefon i poruke kako bi utvrdili u kakvom je odnosu bio sa učenikom koji mu je navodno bio meta, kada je fotografija nastala i da li je iko iz njegovog okruženja video ovu objavu pre početka prvog časa.

Kragujevčaninu S. M. određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će njegov sin, nakon saslušanja, biti sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu. Policijski službenici u saradnji sa tužilaštvom utvrđuju sve okolnosti događaja.

Iz PU u Kragujevcu navode da u prethodnom periodu nisu imali prijavu niti obaveštenje koje bi moglo da se dovede u vezu sa ovim događajem.

Povređene spremačice prevezene su u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu, gde su zbrinute i, kako je saopšteno, nisu u životnoj opasnosti. Obe žene su svesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara. Kod prve pacijentkinje lekari su konstatovali hematom i otok u predelu levog kapka, kao i više tačkastih rana u predelu desnog pazuha, leve nadlaktice, desnog lakta i desne natkolenice. Druga pacijentkinja zadobila je tačkastu ranu u predelu levog kolena, praćenu otokom i hematomom, kao i manju oguljotinu na desnoj strani lica.

Na mreži najavio napad? Foto: Printskrin DIGITALNI profil Veljka M. otkriva neobičan kontrast između njegovog onlajn identiteta i današnjeg čina. Dva sata pred napad, na storiju je objavio svoju fotografiju sa puškom i nožom za pojasom i datumom "24.11", što po mišljenju stručnjaka ukazuje da je time najavio da će nešto da uradi. Maloletnik je na "Viberu" koristio slike dve junakinje iz popularnih japanskih anima serijala. Reč je o likovima Alis Šimada i Šanae Dekomori, koje u pop-kulturi nose specifičnu simboliku - obe su predstavljene kao izuzetno inteligentne, ali socijalno povučene ili uronjene u svet mašte.

Povodom ovog događaja u Ministarstvu prosvete hitno je formiran krizni štab i upućen tim u Kragujevac kako bi se pružila podrška učenicima, roditeljima i zaposlenima. Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi motiv ovog napada, kao i kako je maloletnik došao u posed očevog oružja.

- Niko od učenika ili osoblja nije povređen - izjavio je Nemanja Joksimović, direktor Prve tehničke škole, dodajući da učenik koji je pucao do sada nije bio problematičan.



- Da se puška nije zaglavila, ko zna koliko bi bilo mrtvih ili povređenih. Zbog toga pod hitno moraju da reaguju policija, Ministarstvo prosvete, saveti roditelja i škole, jer u pogledu bezbednosti mora da postoji nulta tolerancija i niko ne sme da se oseća nesigurno u školi - rekao je Antić.

Vest da je upravo njihov maloletni komšija uzeo očevu pušku i zapucao u školi izazvala je nevericu među Kragujevčanima. Prema rečima komšija, reč je o vrednoj i uglednoj porodici o kojoj imaju samo reči hvale.

Došla na zamenu - RANjENA Dušica dugo godina radi u ovoj školi i svi je volimo.Svako jutro dočekuje učenike sa osmehom, a one koje dobro poznaje i šalom. Kad god nekome treba pomoć ona je tu da mu pomogne. Nadam se da će se naša draga tetkica što pre oporaviti - ispričao je roditelj jedne učenice Prve tehničke škole. - Koliko sam čuo, ona danas i nije trebalo da radi, već je došla na zamenu.

Kako navode, porodica se bavi preradom voća, dok otac mladića drži i ugostiteljski objekat. Niko od komšija nije mogao ni da nasluti da bi mirni maturant mogao da uradi ovako nešto.

- On je najmlađi u porodici, ima dve starije sestre i one su divne. Za celu porodicu svi ovde imaju samo reči hvale, vredni su i pošteni ljudi. Eto vidite kako problemi uvek izađu na videlo - ispričala je jedna od komšinica iz sela Čumić.

Nije bio asocijalan

MINISTAR prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je u Kragujevcu da nadležni organi vode istragu o incidentu u Prvoj tehničkoj školi, kao i da je formiran krizni tim koji radi u skladu sa protokolima Ministarstva prosvete za nasilje. On je naveo da je, prema poznatim detaljima iz biografije, taj slučaj iznenađujući, jer dečak nije imao nikakve oblike asocijalnog ponašanja i bio je u potpunosti integrisan u osnovnoj i srednjoj školi.

- Na dubinskoj psihološkoj i psihijatrijskoj analizi je da se utvrde razlozi zbog čega se on ovako ponašao - rekao je Stanković.