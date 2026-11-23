SA jednim od najvećih operskih umetnika današnjice, maestrom Plasidom Domingom, sopran Marija Jelić započela je saranju na njegovom koncertu u Beogradu 2021. godine.

Foto privatna ariva

Nedavno su imali trijumfalan nastup u Kini, auskoro će jedan od slavna "Tri tenora" i naša pevačica internacionalne reputacije biti ponovo zajedno pred našom publikom: za 16. januarzakazan je koncert u Sava centru, a Simfonijskim orkestrom RTS-adirigovaće maestro Marko Boemi.

- Program će obuhvatiti najlepše operske arije i duete, kao i odlomke iz opereta, zarzuela i mjuzikla - otkriva Marija Jelić. - Očekuje nas jedno posebno veče, ispunjeno emocijama, vrhunskom muzikom i prazničnom atmosferom, u kojem će publika uživati u pravom novogodišnjem gala koncertu.

o Kakva iskustva nosite sa nastupa i proba sa slavnim tenorom?

- Fantastična! Maestro mi je uputio divne sugestije i dao dragocene savete, značajne ne samo u pripremi za nastup, već i daljem umetničkom razvoju. Podjednako mi je bilo dragoceno i vreme koje sam provela sa njim i njegovom porodicom. Pamtiću zajedničku posetu arheološkom nalazištu "Ratnici od terakote", nedaleko od Sijana, jedno od najfascinantnijih istorijskih i kulturnih blaga Kine. To je bila izuzetna prilika da, pored muzike, upoznam još jedan deo bogatog kineskog kulturnog nasleđa.

o Da li publika na Dalekom istoku, gde ste sa Domingom zatvorili prestižni Silk Road International Arts Festival u drevnoj prestonici Kine, drugačije reaguje na operu, nego evropska ili američka?

- Tokom godina nastupala sam u Japanu, Južnoj Koreji i Kini, gde sam se vratila nakon nekoliko godina, što mi je pružilo priliku da neposredno sagledam promene na njenoj kulturnoj sceni. Publika u tom delu sveta se razlikuje od one na koju smo navikli u Evropi. Postoji jedna posebna radoznalost, otvorenost i iskrena želja za upoznavanjem klasične muzike, operske umetnosti i novih kulturnih sadržaja. Oni ne dolaze samo da bi uživali u koncertu, već i da bi nešto novo otkrili, naučili i doživeli. Kulturni život u Kini se intenzivno razvija, uz sve veću podršku institucija, orkestara i kulturnih inicijativa usmerenih ka popularizaciji klasične muzike i opere. Opera se često u zapadnom svetu doživljava kao umetnost sa tradicijom, ali i određenim institucionalnim i generacijskim granicama, dok tamo dobija prostor za približavanje široj publici. U tome leži veliki potencijal Azije. Postoji energija, želja i spremnost da se klasična umetnost prihvati kao važan deo savremenog kulturnog identiteta.

Muzika bez granica PREKO svoje Internacionalne operske fondacije Jelićeva se trudi da u Beograd dovodi vrhunske operske projekte i umetnike iz sveta, ali i da omogući promociju naših umetnika. - Posebno mi je inspirativno kada mladi ljudi pokazuju interesovanje za operu i simfonijsku muziku, jer to potvrđuje da klasična umetnost nije nešto što pripada samo prošlosti - kaže sagovornica. - Naprotiv, ona ima univerzalni jezik i sposobnost da komunicira sa novim generacijama, bez obzira na geografske, jezičke i kulturološke razlike.

o Šta su još kulturološke razlike, obzirom da je tradicionalna kineska opera, poptuno drugačija umetnost, i scenski i tonski?

- Kineska tradicionalna opera ima duboko ukorenjenu tradiciju i estetiku, značajno različitu od evropske. Posebno Pekinška opera, koja se zasniva na specifičnom vokalnom izrazu, stilizovanom pokretu, simbolici i veoma preciznom scenskom jeziku. Kostimi, šminka, gestovi, pa čak i način kretanja imaju određeno značenje. Za razliku od evropske opere, koja se razvijala kroz spoj dramskog pripovedanja, vokalne virtuoznosti i simfonijskog zvuka, kineska opera neguje drugačiji odnos između muzike, pokreta i dramskog izraza. Ove dve tradicije ne moraju da budu suprotstavljene. Naprotiv, njihovo upoznavanje otvara prostor za umetnički dijalog i međusobno obogaćivanje.

Foto privatna ariva

o Često pevate na svetskim scenama i međunarodnim festivalima, kao što ćete večeras nastupati u Rumuniji...

- Nastupala sam u više od 25 zemalja, kako u operskim produkcijama, tako i na koncertnim scenama. Samo ove godine pevala sam u 13 zemalja, a sada imam posebno zadovoljstvo da debitujem u Rumuniji, u Operi u Krajovi, u izuzetnom Boitovom delu "Mefistofele". Nastupam u ulozi Jelene Trojanske, sa sjajnim i međunarodno priznatim tenorom Jozefom Kalejom. Već naredne nedelje me čeka nastup u Bruknerom "Te Deumu" u Bolonji. Svaka zemlja, svaka produkcija i svaki susret sa novom publikom donose nešto drugo. Umetnik sa svakog putovanja ponese nešto što ga obogati, ne samo profesionalno, već i ljudski.

Radoznalost i posvećenost ZA našu umetnicu posebnu čast i privilegiju čini saradanja sa Domingom, čije je ime obeležilo istoriju muzike, o čemu otkriva: - Zajednički nastup sa umetnikom takvog integriteta predstavljaju neprocenjivo iskustvo. To je i velika motivacija da nastavim da se razvijam, istražujem i učim. Umetnički rast nikada ne prestaje, bez obzira na ostvarene rezultate. Svaki susret sa ovakvim velikanima prilika je da nešto novo naučite, da pomerite sopstvene granice i da još dublje razumete umetnost kojoj ste posvetili život. Upravo takve prilike me podsećaju zašto je važno ostati radoznao, posvećen i otvoren za novo.

o Koliko vam je važno da se, na takvim nastupima, samerite sa kolegama iz drugih delova sveta?

- Ne poredim se ni sa kim, osim sa sobom. Posebno sam srećna što imam priliku da stalno pomeram sopstvene granice i otkrivam nove mogućnosti. Rad sa kolegama iz različitih zemalja i kultura je značajan, jer svaki susret donosi novo znanje i drugačiju perspektivu. Učite da budete fleksibilni, strpljivi, da slušate i razumete drugačije umetničke senzibilitete. Upravo ta iskustva nas izvode iz zone komfora i pomeraju su najdragocenija. Ona nas oblikuju ne samo kao umetnike već i kao ljude.

o Kada poredite operske centre u kojima ste nastupali, kako procenjujete ovdašnju scenu?

- Naša zemlja je kroz istoriju prolazila kroz brojna iskušenja, ali kultura i umetnost uvek imaju snagu da nas predstave svetu i doprinesu našem ugledu. Uz jasnu viziju i dobru kulturnu politiku opera u Srbiji može da dostigne evropski nivo. Imamo izuzetno kvalitetne umetnike, mnogi su ostvarili značajne međunarodne karijere, dokazali se na najprestižnijim svetskim scenama. Važno je stvoriti uslove da se taj kvalitet prepozna, razvija i predstavi i u našoj zemlji. Velika odgovornost je na ljudima koji vode kulturnu politiku. Njihov profesionalni kredibilitet, znanje, međunarodni kontakti, vizija, ideje i, pre svega, istinska želja da unaprede kulturni život zemlje, u velikoj meri će odrediti budućnost naše operske scene.