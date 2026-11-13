43. „NUŠIĆEVI DANI“ U SMEDEREVU OD 21. DO 26.DECEMBRA: Čeka se na program festivala za 2026.

Pozorišni festival „ Nušićevi dani“ u Smederevu, 43. po redu, ove godine, prema saznanjima Novosti, trebalo bi da bude održan u terminu od 21. do 26. novembra.

Plakat " Nušićevi dani"

Centar za kulturu Smederevo kao organizator, još nije zvanično objavio termin, kao ni program ovogodišenjeg festivala.

Podsetimo, i prošle godine festival u čast Branislava Nušića, koji je detinjstvo i mladost proveo u Smederevu, održan je takođe u decembru. Pozorišni festival " Nušićevi dani" osnovan je 1984. godine i tokom više od četiri decenije razvio se u jednu od najznačajnijih pozorišnih manifestacija koja se tradicionalno održavala u aprilu ili maju.