43. „NUŠIĆEVI DANI“ U SMEDEREVU OD 21. DO 26.DECEMBRA: Čeka se na program festivala za 2026.
Pozorišni festival „ Nušićevi dani“ u Smederevu, 43. po redu, ove godine, prema saznanjima Novosti, trebalo bi da bude održan u terminu od 21. do 26. novembra.
Centar za kulturu Smederevo kao organizator, još nije zvanično objavio termin, kao ni program ovogodišenjeg festivala.
Podsetimo, i prošle godine festival u čast Branislava Nušića, koji je detinjstvo i mladost proveo u Smederevu, održan je takođe u decembru. Pozorišni festival " Nušićevi dani" osnovan je 1984. godine i tokom više od četiri decenije razvio se u jednu od najznačajnijih pozorišnih manifestacija koja se tradicionalno održavala u aprilu ili maju.
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