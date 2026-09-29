NETANJAHU UPOZORAVA: Neprijatelji spremaju napad na Izrael pred izbore
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da postoje sumnje da bi "neprijatelji" mogli da pokušaju da izvedu napad na Izrael pred izbore, koji će biti održani u toj zemlji 27. oktobra, ali je poručio da je bolje da Izrael niko "ne dira".
- Imamo nagoveštaje da će, uoči izbora, naši neprijatelji pokušati da nas napadnu - rekao je Netanjahu u obraćanju na video-snimku napravljenom tokom njegove posete vazduhoplovnoj bazi Tel Nof, prenosi Tajms of Izrael.
On je naveo da odatle, iz te baze, "produžene ruke Izraela", šalje poruku.
- Ne dirajte nas, ni sada, ni ikada. Naša produžena ruka će vas stići gde god i kad god - istakao je Netanjahu u poruci na hebrejskom jeziku.
(Tanjug)
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