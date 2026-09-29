Svet

NETANJAHU UPOZORAVA: Neprijatelji spremaju napad na Izrael pred izbore

Jovica Milojević

29. 09. 2026. u 15:24

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IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da postoje sumnje da bi "neprijatelji" mogli da pokušaju da izvedu napad na Izrael pred izbore, koji će biti održani u toj zemlji 27. oktobra, ali je poručio da je bolje da Izrael niko "ne dira".

НЕТАНЈАХУ УПОЗОРАВА: Непријатељи спремају напад на Израел пред изборе

Foto: Ronen Zvulun/UPI/Profimedia

- Imamo nagoveštaje da će, uoči izbora, naši neprijatelji pokušati da nas napadnu - rekao je Netanjahu u obraćanju na video-snimku napravljenom tokom njegove posete vazduhoplovnoj bazi Tel Nof, prenosi Tajms of Izrael.

On je naveo da odatle, iz te baze, "produžene ruke Izraela", šalje poruku.

- Ne dirajte nas, ni sada, ni ikada. Naša produžena ruka će vas stići gde god i kad god - istakao je Netanjahu u poruci na hebrejskom jeziku.

(Tanjug)

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