Žestoke prozivke MMA boraca: Unakaziću te na Marakani, zvao si me usred noći i pretio

Fabjan i Stošić u centru pažnje

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Slovenački MMA borac Miran Fabjan, poznat pod nadimkom „Slo Roki", ponovo je raspalio atmosferu pred potencijalni novi obračun sa srpskim borcem Darkom Stošićem.

Fabjan je posle velike pobede nad Hrvatom Ivanom Erslanom na nedavnom FNC spektaklu u Zagrebu prozvao Stošića, aktuelnog šampiona FNC-a u teškoj kategoriji, i izneo tvrdnje o njihovom ranijem susretu i telefonskom razgovoru.

Stošić je prethodno poručio da Fabjan ima „nasilan pristup“, kao i da Slovenac najpre mora da pobedi Hatefa Moeila ukoliko želi borbu za šampionski pojas.

Fabjan mu je odgovorio veoma oštro.

- Nasilan pristup? Da li sam ja taj koji je nekoga zvao usred noći i pretio mu da će ga pretući kada ga vidi? - napisao je Fabjan n Instagramu.

Slovenački borac tvrdi da ga je Stošić zaista pozvao tokom noći i da mu je tom prilikom pretio, ali i da se situacija promenila kada su se njih dvojica susrela uživo u jednom zagrebačkom hotelu.

- Sedeo sam u lobiju hotela kada je Stošić ušao sa momcima iz svog ATT tima. Čim sam ga video, prišao sam mu i mirnim tonom ga pozvao na tuču. Rekao sam mu: 'Zvao si me usred noći, vikao u slušalicu i pretio da ćeš me pretući kada me vidiš. Evo me, ispred tebe. Uradi ono što si obećao preko telefona - ispričao je Fabjan.

Prema njegovim rečima, Stošić tada nije fizički reagovao.

- Ne ovde. Ovde su kamere. Kada ih ne bude, onda ću te - navodno mu je odgovorio srpski borac.

Fabjan je potom nastavio u svom prepoznatljivo provokativnom stilu:

- Mala pacovčino. Imaš pojas, paradiraj s njim po raznim emisijama i po Beogradu. U maju sledeće godine ću te unakaziti pred svojim navijačima u mom Beogradu, na Marakani pred 60.000 gledalaca - poručio je Fabjan.

Njihov rivalitet dodatno dobija na težini zbog činjenice da su se već jednom sastali. Fabjan i Stošić borili su se u junu 2024. godine u beogradskoj Areni.

Fabjan je tada silovito počeo borbu i uspeo da obori Stošića, ali se tok meča potom potpuno promenio. Srpski borac je preuzeo kontrolu i na kraju slavio tehničkim nokautom.

Sada se ponovo postavlja pitanje da li će organizacija FNC uspeti da ugovori njihov drugi obračun.

Stošić je u međuvremenu postao šampion FNC-a u teškoj kategoriji, dok Fabjan nakon pobede nad Erslanom traži nove velike izazove.

Ukoliko do revanša dođe, nema sumnje da bi njihov novi susret privukao ogromnu pažnju regionalne MMA publike.