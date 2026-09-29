STOJKOVIĆ POLUDEO: Novi predizborni spot liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" izazvao pometnju među blokaderima
Bloladeri koji podržavaju "Studentsku listu" poludeli su zbog spota liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", u kojem se jasno poručuje da Vučić i Srbija ne žele u NATO i da neće uvoditi sankcije Rusiji, što bi "Studentska lista" odmah uradila. Jedan od dokaza tome je i najnovija objava blokadera Čedomira Stojkovića na društvenoj mreži Iks.
Advokat Čedomir Stojković kritikovao je novi predizborni spot liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", ocenivši da se putem spota šalju jasne političke poruke o odnosu Srbije prema NATO-u, Rusiji i Evropskoj uniji.
Stojković je, komentarišući spot na društvenoj mreži Iks, izneo svoje tumačenje njegovih poruka.
On je naveo da spot šalje tri ključne poruke: da su mladi koji traže odlazak Vučića predstavljeni na negativan način, da se ulazak Srbije u NATO vezuje za proevropski orijentisane građane, kao i da Vučić predstavlja politiku protivljenja uvođenju sankcija Rusiji.
Stojković je posebno kritikovao način na koji su u spotu predstavljeni različiti politički stavovi, navodeći da je reč o "skarednom marketing videu".
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