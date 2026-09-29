Politika

STOJKOVIĆ POLUDEO: Novi predizborni spot liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" izazvao pometnju među blokaderima

T.J.

29. 09. 2026. u 14:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Bloladeri koji podržavaju "Studentsku listu" poludeli su zbog spota liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", u kojem se jasno poručuje da Vučić i Srbija ne žele u NATO i da neće uvoditi sankcije Rusiji, što bi "Studentska lista" odmah uradila. Jedan od dokaza tome je i najnovija objava blokadera Čedomira Stojkovića na društvenoj mreži Iks.

СТОЈКОВИЋ ПОЛУДЕО: Нови предизборни спот листе Александар Вучић - Уједињена Србија изазвао пометњу међу блокадерима

Foto: Printskrin Jutjub

Advokat Čedomir Stojković kritikovao je novi predizborni spot liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", ocenivši da se putem spota šalju jasne političke poruke o odnosu Srbije prema NATO-u, Rusiji i Evropskoj uniji.

Stojković je, komentarišući spot na društvenoj mreži Iks, izneo svoje tumačenje njegovih poruka.

On je naveo da spot šalje tri ključne poruke: da su mladi koji traže odlazak Vučića predstavljeni na negativan način, da se ulazak Srbije u NATO vezuje za proevropski orijentisane građane, kao i da Vučić predstavlja politiku protivljenja uvođenju sankcija Rusiji.

Stojković je posebno kritikovao način na koji su u spotu predstavljeni različiti politički stavovi, navodeći da je reč o "skarednom marketing videu".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ugašena Petrohemija u Pančevu
Društvo

0 0

Ugašena Petrohemija u Pančevu

PANČEVO je proteklog vikenda ušlo u fazu tišine koja najavljuje veliku tehnološku modernizaciju jer je u subotu, 26. septembra, zvanično je zaustavljena proizvodnja u HIP Petrohemiji, čime je označen start ambicioznog i logistički izuzetno složenog kapitalnog remonta.

28. 09. 2026. u 22:32 >> 23:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PLANINE ČUVAJU VODU I ŽIVOT: Svetski dan čistih planina podseća koliko je priroda ranjiva

PLANINE ČUVAJU VODU I ŽIVOT: Svetski dan čistih planina podseća koliko je priroda ranjiva