STOJKOVIĆ POLUDEO: Novi predizborni spot liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" izazvao pometnju među blokaderima

Bloladeri koji podržavaju "Studentsku listu" poludeli su zbog spota liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", u kojem se jasno poručuje da Vučić i Srbija ne žele u NATO i da neće uvoditi sankcije Rusiji, što bi "Studentska lista" odmah uradila. Jedan od dokaza tome je i najnovija objava blokadera Čedomira Stojkovića na društvenoj mreži Iks.

Foto: Printskrin Jutjub

Advokat Čedomir Stojković kritikovao je novi predizborni spot liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", ocenivši da se putem spota šalju jasne političke poruke o odnosu Srbije prema NATO-u, Rusiji i Evropskoj uniji.

Stojković je, komentarišući spot na društvenoj mreži Iks, izneo svoje tumačenje njegovih poruka.

Sublimirana poruke ovog skaradnog marketing videa Aleksandra Vučića su vam ove (TO su vrlo jasne poruke videa):

1️⃣ "Mladi koji traže odlazak Vučića su glupi, retardirani i narkomani";

2️⃣ "Proevropski građani Srbije guraju zemlju u NATO a ja, Vučič, nikad neću dozvoliti da Srbija… — Advokat Čedomir STOJKOVIĆ (@FIGHT_4_RIGHT_S) September 28, 2026

On je naveo da spot šalje tri ključne poruke: da su mladi koji traže odlazak Vučića predstavljeni na negativan način, da se ulazak Srbije u NATO vezuje za proevropski orijentisane građane, kao i da Vučić predstavlja politiku protivljenja uvođenju sankcija Rusiji.

Stojković je posebno kritikovao način na koji su u spotu predstavljeni različiti politički stavovi, navodeći da je reč o "skarednom marketing videu".