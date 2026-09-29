GUGL TUŽIO EU PRED SUDOM U LUKSEMBURGU: Ne odobravaju odluke regulatora o AI i pretrazi
AMERIČKA tehnološka kompanija Gugl osporila je pred sudom u Luksemburgu dve odluke EU regulatora kojima joj je naloženo da omogući konkurentima pristup nekim uslugama i podacima.
Kompanija tvrdi da bi sprovođenje tih odluka zahtevalo deljenje istorije pretrage korisnika bez dovoljno snažne anonimizacije, kao i slabljenje pojedinih bezbednosnih zaštita na Android uređajima, prenosi Rojters.
- Ljudi koriste pretragu za svoja najličnija pitanja, od zdravstvenih problema do bliskih odnosa - rekao je direktor Gugla za pitanja konkurencije Oliver Betel, ocenivši da bi deljenje takvih podataka bez odgovarajućih zaštitnih mera moglo trajno da ugrozi privatnost korisnika.
Evropska komisija je u julu naložila Guglu da, u okviru Zakona o digitalnim tržištima (DMA), omogući konkurentima u internet pretrazi i programerima veštačke inteligencije pristup određenim uslugama koje koristi njegov AI model Džeminaj (Gemini).
Druga odluka EU regulatora odnosi se na pristup konkurentskih pretraživača podacima Guglove pretrage.
Evropska komisija navodi da obe predložene mere sadrže čvrste zaštitne mehanizme za privatnost korisnika, integritet uređaja i bezbednost, a na njenu stranu je stao i američki pretraživač Dak dak gou (DuckDuckGo) koji tvrdi da Guglov prigovor samo odlaže primenu mera.
(Tanjug)
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