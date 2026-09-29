VUČIĆ UPOZORIO BIRAČE: 25. budite odgovorni! Lako je rušiti, 'ajde da vidimo ko će nešto da izgradi!
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja borbu za očuvanje Srbije.
Vučić i danas obilazi brojna mesta i razgovara sa građanima. Oglasio se u poseti selu Leskovac.
- Da vas zamolim da 25. budete odgovorni. Molim vas da čujete zašto. Samo ih pažljivo saslušajte, kada ih pitaju oko bilo čega, odgovor je - nije tema. Koje god da im pitanje postavite, odgovora nema. Obratite pažnju da su govorili kako nema debata i dijaloga, kako je krenula kampanja, pozvao sam na duel njihovog prvog na listi, odbio je. Vi građanima kažete ne interesuje nas da vam bilo šta kažemo, samo hoćemo fotelje. Samo razmislite kako bi se ponašali da su na vlasti. Žele ljudima da kažu mi možemo da radimo šta hoćemo. Koja je to politika? Gde će to Srbija da ide? Šta bi bilo sa KiM samo tri dana nakon njihove pobede? O čemu ćete pre izbora, na koju temu. lako je da rušiš nešto, ajde izgradi nešto. Država nije igračka, ne daje se tek tako u ruke neodgovornim ljudima. Posebnu zahvalnost dugujem penzionerima, naročito ženama. Ja se ne šalim i nikome ne dodvoravam. Žene hoće zato što su hrabrije, žena uvek racionalnije razmišlja. Žena zna da mora da brine o roditeljima, deci, bratu, mužu - istakao je Vučić.
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