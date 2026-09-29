Fudbal

Umro bivši fudbaler Mančester Sitija (32)

M.M.

29. 09. 2026. u 13:51 >> 14:04

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Bio je i kapiten Engleske u mlađim kategorijama

Умро бивши фудбалер Манчестер Ситија (32)

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Bivši fudbaler Mančester sitija Kortni Mepen-Valter preminuo je u 32. godini, potvrdio je njegov nekadašnji klub Buri.

Mepen-Valter je ponikao u omladinskoj školi Mančester sitija, a tokom karijere nastupao je i za Karlajl, Stokport, Čorli i Telford junajted.

Bio je i reprezentativac Engleske u mlađim kategorijama, a nosio je kapitensku traku selekcije do 18 godina.

Vest o njegovoj smrti potvrdio je Bari, koji se oprostio od nekadašnjeg igrača.

- Duboko smo ožalošćeni zbog vesti o smrti našeg bivšeg igrača Kortnija Mepen-Valtera, u 32. godini. Misli i saučešće svih u FK Buri upućeni su njegovoj porodici i prijateljima u ovom izuzetno teškom trenutku - navodi se u saopštenju kluba.

Mepen-Valter je prošlog leta napustio Buri, a za sada nisu objavljene informacije o uzroku smrti.

Njegova karijera bila je obeležena i ozbiljnim problemima van terena. Godine 2013. osuđen je na 16 meseci zatvora nakon saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli brat i sestra. Nekoliko godina kasnije ponovo se našao pred sudom zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Uprkos tome, ostao je upamćen i kao fudbaler koji je prošao čuvenu omladinsku školu Mančester sitija i stigao do kapitenske trake reprezentacije Engleske do 18 godina.

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