Umro bivši fudbaler Mančester Sitija (32)
Bio je i kapiten Engleske u mlađim kategorijama
Bivši fudbaler Mančester sitija Kortni Mepen-Valter preminuo je u 32. godini, potvrdio je njegov nekadašnji klub Buri.
Mepen-Valter je ponikao u omladinskoj školi Mančester sitija, a tokom karijere nastupao je i za Karlajl, Stokport, Čorli i Telford junajted.
Bio je i reprezentativac Engleske u mlađim kategorijama, a nosio je kapitensku traku selekcije do 18 godina.
Vest o njegovoj smrti potvrdio je Bari, koji se oprostio od nekadašnjeg igrača.
- Duboko smo ožalošćeni zbog vesti o smrti našeg bivšeg igrača Kortnija Mepen-Valtera, u 32. godini. Misli i saučešće svih u FK Buri upućeni su njegovoj porodici i prijateljima u ovom izuzetno teškom trenutku - navodi se u saopštenju kluba.
Mepen-Valter je prošlog leta napustio Buri, a za sada nisu objavljene informacije o uzroku smrti.
Njegova karijera bila je obeležena i ozbiljnim problemima van terena. Godine 2013. osuđen je na 16 meseci zatvora nakon saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli brat i sestra. Nekoliko godina kasnije ponovo se našao pred sudom zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
Uprkos tome, ostao je upamćen i kao fudbaler koji je prošao čuvenu omladinsku školu Mančester sitija i stigao do kapitenske trake reprezentacije Engleske do 18 godina.
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