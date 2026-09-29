JA SAM SRBIN, 'AJDE O TOME DA PRIČAMO: Jokanovićeva "šamarčina" novinarima, pitali ga o Šaćiriju, Rusiji...

Srpski trener danas promovisan u Bazelu

Foto: Youtube/FC Basel 1893

Slaviša Jokanović je zvanično preuzeo kormilo švajcarskog velikana Bazela, a njegovo prvo obraćanje tamošnjim medijima izazvalo je ogromnu pažnju. Poznat kao čovek bez dlake na jeziku, smiren, ali izuzetno direktan, srpski stručnjak se na promociji na „Sent Jakobs parku“ nije libio da odgovori na „vruća“ pitanja lokalnih novinara – od političkih pritisaka zbog rada u Rusiji, preko saradnje sa Đerdanom Šaćirijem, pa sve do detalja ugovora.

Jokanović je na početku istakao da je svestan trenutka u kojem dolazi u posrnulog giganta.

– Generalno, zaista sam impresioniran prilikom koja je preda mnom. Došao sam jer situacija u klubu trenutno nije naročito lepa, a kada novi trener dolazi, to je manje-više uvek sličan scenario. Moramo da napredujemo u svim segmentima. Gledao sam terene, moraju biti bolji. Snimio sam tim, možemo i moramo biti organizovaniji. Došao sam da naporno radim, pomognem klubu i nadam se da ću u tome biti uspešan – poručio je nekadašnji strateg Partizana, Votforda i Fulama.

Švajcarske medije je posebno zanimao Jokanovićev angažman u moskovskom Dinamu, gde je radio nakon početka sukoba u Ukrajini. Srpski trener im je očitao lekciju iz profesionalizma.

– Pre svega, ja nisam političar. Ja sam fudbalski trener. Došao sam u vaš, sada moj klub, da donesem napredak i učinim ljude oko sebe zadovoljnima. Tri meseca nakon izbijanja sukoba između Rusije i Ukrajine potpisao sam za Dinamo iz Moskve, veliki ruski klub. Nisam bio umešan ni u kakve političke stvari, uživao sam u fudbalu, ljudi su me poštovali i to je deo mog posla. Nema potrebe da pričamo o politici.

Tu se Jokanović nije zaustavio:

– Ako baš hoćete o politici – pre tri meseca sam radio u Dubaiju, možemo o tome. Pre nekoliko godina sam radio u Izraelu, možemo i o tome. Ja sam Srbin, možemo i o tome da pričamo! Ali, ja nisam političar i nisam došao u ovaj klub da bih držao političke govore, već da bih radio u fudbalu. Ovo je deseta zemlja u kojoj radim, sposoban sam da se prilagodim. Ako navijači Bazela na kraju budu srećni, ostaću ovde duže od godinu dana. To je moj cilj.

Posebnu pažnju javnosti privlači saradnja sa prvom zvezdom tima, Đerdanom Šaćirijem. Jokanović ima jasan stav o lideru ekipe:

– Gledao sam utakmice. On je definitivno vođa ovog tima i to moramo da poštujemo. Iza njega je fantastična karijera, uostalom, i poslednjih godina postiže mnogo golova za Bazel. Očekujem veliku podršku sa njegove strane. U ovom trenutku, ovo je više Šaćirijev klub nego moj! Očekujem dobru saradnju, ali on mora sam sebe da gura napred kako bi i dalje bio ključni igrač tima. To su moja očekivanja od njega.

Zanimljivo je da je Jokanović stavio paraf na ugovor do kraja sezone, iako je uprava nudila dugoročniju saradnju.

– Bazel mi je ponudio duži ugovor, ali moj zahtev je bio da prvo „ispipamo puls“ jedni drugima. To je poštenije i lakše i za klub, i za mene, i za moj štab. Moja ideja nije da ostanem ovde jednu sezonu, već mnogo godina, da pobeđujem i zaslužim poštovanje. Predložio sam klubu da sednemo početkom marta, na proleće, i otvoreno razgovaramo o budućnosti kada budemo imali čistu situaciju. Ljudi iz kluba su to razumeli i prihvatili. Dajmo jedni drugima vreme – ako svi budu zadovoljni, uživaću ovde godinama. Ako ne, tražićemo druge opcije.

Srpski trener je sa sobom doveo trojicu saradnika, uključujući kondicionog trenera i asistenta koji tečno govori nemački, uz napomenu da će zadržati i deo zatečenog osoblja jer su mu potrebni „kvalitet i lojalnost“.

Za Jokanovića je Švajcarska deseta zemlja u trenerskoj karijeri.

– To je deo mog stila života. Radio sam sa različitim kulturama širom sveta i smatram se bogatim čovekom zbog tog iskustva. Zato znam da ću se brzo prilagoditi. Već sam se danas adaptirao bolje nego juče. Nemam mesece i godine na raspolaganju, moram odmah da ponudim radni mentalitet i kulturu.

Na pitanje novinara da li je već naučio neku reč na nemačkom, Slaviša je uz osmeh odgovorio:

– Sleteo sam juče ujutru. Znam ono osnovno: Guten Tag, Guten Abend, Guten Morgen... Na kraju se sve svodi na to „Guten“, stalno ista reč. Za prvi dan – i više nego dovoljno!

Za sam kraj, usledilo je pitanje o bonusu u slučaju osvajanja šampionske titule. Jokanović je kratko, uz karakterističan osmeh, potvrdio:

– Da! Ovo je Švajcarska, pretpostavljam da se o ciframa ovde javno ne govori? Naravno da postoji bonus – zaključio je Jokanović.