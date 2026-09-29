Ove godine je rastužio Zvezdu i Delije, sada je čuveni fudbaler odlučio da ide u penziju

Kraj jedne blistave karijere

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Olivije Žiru, jedan od najpoznatijih francuskih napadača i nekadašnji as Milana, Čelsija i Arsenala, potvrdio je da će mu aktuelna sezona biti poslednja u profesionalnoj karijeri.

Francuz je tako doneo odluku da se uskoro oprosti od fudbala, a navijačima Crvene zvezde i Delijama posebno će ostati u lošem sećanju po golu koji je postigao za Arsenal (2017.) ali i ove godine u Beogradu. Žiru je u dresu Lila zatresao mrežu Zvezde već u 4. minutu revanša plej-ofa Lige Evrope na „Marakani“, u meču koji je francuski tim dobio sa 2:0 i prošao dalje ukupnim rezultatom 2:1.

Žiru je tim pogotkom ušao i u istoriju Lige Evrope kao najstariji strelac u nokaut fazi takmičenja, sa 39 godina i 149 dana.

- Kao igrač, mislim da će ovo vrlo verovatno biti moja poslednja sezona. Zato pokušavam da uživam u svakom trenutku. U miru sam sa sobom i sa svime što sam uradio u karijeri - rekao je Žiru za „Lekip“.