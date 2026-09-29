Posle velikog preokreta na Vembliju: Šta svetski prvak sprema Hrvatskoj?

Prvi put od osvajanja Mundijala Španija pred svojim navijačima

FOTO: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

"Furija" dočekuje Hrvatsku u drugom kolu Lige nacija, a domaćin u ovaj susret ulazi posle spektakularne pobede nad Engleskom od 3:2. Hrvati su takođe započeli takmičenje trijumfom, pošto su u Pragu savladali Češku sa 2:1.

Španija je nastavila tamo gde je stala osvajanjem Svetskog prvenstva. Na Vembliju je Lamin Jamal već u drugom minutu doneo prednost, ali su Englezi do odmora preokrenuli preko Entonija Gordona i Harija Kejna. Ipak, Aleks Baena i Mikel Ojarzabal su u nastavku doneli veliki preokret.

„Crvena furija“ je tako ostala neporažena u regularnom delu utakmice još od prijateljskog poraza od Kolumbije u martu 2024. godine, dok je poslednji takmičarski neuspeh doživela protiv Škotske godinu dana ranije. Protiv Hrvatske ima sedam pobeda u deset zvaničnih susreta, uz trijumfe u poslednja tri.

Hrvatska je u Pragu uspela da osvoji bodove u prvom meču pod vođstvom Slavena Bilića, koji se posle 14 godina vratio na mesto selektora. Luka Modrić je početkom drugog poluvremena pogodio za 1:0, Adam Karabec je brzo izjednačio, a Marko Pašalić je pogotkom za 2:1 doneo Hrvatskoj pobedu.

Ipak, nastavak tog niza biće težak zadatak. Hrvatska nije pobedila Španiju još od trijumfa od 3:2 u Ligi nacija u novembru 2018. godine. Jedina pobeda Hrvata na španskom tlu ostvarena je još 1994, kada su u prijateljskom meču slavili sa 2:0.

Španija je u poslednjih šest utakmica upisala isto toliko pobeda, savladavši redom Austriju, Portugaliju, Belgiju, Francusku, Argentinu i Englesku. Hrvatska je u poslednjih šest mečeva zabeležila četiri pobede i dva poraza, a u prvom kolu Lige nacija već je pokazala da može da bude nezgodna i kada nije favorit.

Domaćin će biti oslabljen izostancima Žoana Garsije i Pedra Pora, dok je Erik Garsija napustio reprezentaciju zbog problema sa kolenom. Roben le Norman je naknadno pozvan umesto njega. Baena i Ojarzabal konkurišu za startnu postavu posle golova sa klupe protiv Engleske, a Pedri bi takođe mogao da dobije mesto od početka.

Bilić ne može da računa na Josipa Juranovića i Martina Erlića, koji su otpali zbog povreda. Posle pobedonosnog gola protiv Češke, Marko Pašalić se nameće za mesto u startnih 11, dok bi Ante Budimir mogao da predvodi napad.

Španija je dobila poslednja tri međusobna susreta, a uz formu domaćina i ogroman ofanzivni potencijal koji ima na raspolaganju, sve ukazuje da Hrvatsku očekuje izuzetno težak zadatak. Međutim, pobeda gostiju u prvom kolu i tri gola postignuta u poslednja dva takmičarska meča ostavljaju prostor i za zanimljivu golgetersku priču.

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