Posle velikog preokreta na Vembliju: Šta svetski prvak sprema Hrvatskoj?
Prvi put od osvajanja Mundijala Španija pred svojim navijačima
"Furija" dočekuje Hrvatsku u drugom kolu Lige nacija, a domaćin u ovaj susret ulazi posle spektakularne pobede nad Engleskom od 3:2. Hrvati su takođe započeli takmičenje trijumfom, pošto su u Pragu savladali Češku sa 2:1.
Španija je nastavila tamo gde je stala osvajanjem Svetskog prvenstva. Na Vembliju je Lamin Jamal već u drugom minutu doneo prednost, ali su Englezi do odmora preokrenuli preko Entonija Gordona i Harija Kejna. Ipak, Aleks Baena i Mikel Ojarzabal su u nastavku doneli veliki preokret.
„Crvena furija“ je tako ostala neporažena u regularnom delu utakmice još od prijateljskog poraza od Kolumbije u martu 2024. godine, dok je poslednji takmičarski neuspeh doživela protiv Škotske godinu dana ranije. Protiv Hrvatske ima sedam pobeda u deset zvaničnih susreta, uz trijumfe u poslednja tri.
Hrvatska je u Pragu uspela da osvoji bodove u prvom meču pod vođstvom Slavena Bilića, koji se posle 14 godina vratio na mesto selektora. Luka Modrić je početkom drugog poluvremena pogodio za 1:0, Adam Karabec je brzo izjednačio, a Marko Pašalić je pogotkom za 2:1 doneo Hrvatskoj pobedu.
Ipak, nastavak tog niza biće težak zadatak. Hrvatska nije pobedila Španiju još od trijumfa od 3:2 u Ligi nacija u novembru 2018. godine. Jedina pobeda Hrvata na španskom tlu ostvarena je još 1994, kada su u prijateljskom meču slavili sa 2:0.
Španija je u poslednjih šest utakmica upisala isto toliko pobeda, savladavši redom Austriju, Portugaliju, Belgiju, Francusku, Argentinu i Englesku. Hrvatska je u poslednjih šest mečeva zabeležila četiri pobede i dva poraza, a u prvom kolu Lige nacija već je pokazala da može da bude nezgodna i kada nije favorit.
Domaćin će biti oslabljen izostancima Žoana Garsije i Pedra Pora, dok je Erik Garsija napustio reprezentaciju zbog problema sa kolenom. Roben le Norman je naknadno pozvan umesto njega. Baena i Ojarzabal konkurišu za startnu postavu posle golova sa klupe protiv Engleske, a Pedri bi takođe mogao da dobije mesto od početka.
Bilić ne može da računa na Josipa Juranovića i Martina Erlića, koji su otpali zbog povreda. Posle pobedonosnog gola protiv Češke, Marko Pašalić se nameće za mesto u startnih 11, dok bi Ante Budimir mogao da predvodi napad.
Španija je dobila poslednja tri međusobna susreta, a uz formu domaćina i ogroman ofanzivni potencijal koji ima na raspolaganju, sve ukazuje da Hrvatsku očekuje izuzetno težak zadatak. Međutim, pobeda gostiju u prvom kolu i tri gola postignuta u poslednja dva takmičarska meča ostavljaju prostor i za zanimljivu golgetersku priču.
NAŠ TIP: 1&GG (kvota 2,86)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
BORBA ZA VRH U JEREVANU: Jermenija i Crna Gora u okršaju za čelo grupe
28. 09. 2026. u 14:45
Rumuni žele osvetu za martovski poraz, ali biće teško bez vetra u leđa sa tribina
28. 09. 2026. u 14:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)